El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, ya se encuentra en Lima para supervisar de cerca la hoja de ruta de la próxima gran cita deportiva que se desarrollará en nuestro país. Su llegada marca el inicio de una jornada clave para evaluar en terreno el ritmo de trabajo y consolidar el respaldo institucional hacia la organización peruana.
Durante su estadía en la capital, el directivo chileno sostendrá una serie de reuniones estratégicas con los integrantes del Comité Organizador de Lima 2027. Estos encuentros buscan alinear criterios operativos, revisar los avances logísticos y garantizar que cada etapa de la planificación cumpla con las exigencias internacionales.
La agenda de trabajo refleja un esfuerzo conjunto basado en la coordinación y el compromiso continental para ofrecer un escenario de primer nivel. De esta manera, las autoridades deportivas apuntan a asegurar las condiciones óptimas para recibir a los mejores exponentes de las 41 naciones de América.
Cabe recordar que los Juegos Panamericanos Lima 2027 se celebrarán oficialmente del 23 de julio al 8 de agosto de ese año. Con esta edición, la capital peruana hará historia al convertirse en sede por segunda vez en menos de una década, reutilizando gran parte de la moderna infraestructura deportiva que dejó el legado de 2019.
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