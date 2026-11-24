El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, ya se encuentra en Lima para supervisar de cerca la hoja de ruta de la próxima gran cita deportiva que se desarrollará en nuestro país. Su llegada marca el inicio de una jornada clave para evaluar en terreno el ritmo de trabajo y consolidar el respaldo institucional hacia la organización peruana.

Durante su estadía en la capital, el directivo chileno sostendrá una serie de reuniones estratégicas con los integrantes del Comité Organizador de Lima 2027. Estos encuentros buscan alinear criterios operativos, revisar los avances logísticos y garantizar que cada etapa de la planificación cumpla con las exigencias internacionales.

El Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, ya se encuentra en Lima, Perú 🇵🇪, iniciando una importante serie de reuniones de trabajo con el Comité Organizador de Lima 2027. Coordinación, visión y compromiso continental para preparar el escenario donde brillarán los mejores atletas de las 41 naciones de América. 🏅🌎 • Panam Sports President Neven Ilic is in Lima, Peru 🇵🇪, kicking off a key series of working meetings with the Lima 2027 Organizing Committee. Alignment, vision, and continental commitment as we prepare the stage where the top athletes from all 41 nations of the Americas will shine. 🏅🌎 #PanamSports #Lima2027 #AmericasSport #SportsLeadership — Panam Sports (@PanamSports) November 24, 2026

La agenda de trabajo refleja un esfuerzo conjunto basado en la coordinación y el compromiso continental para ofrecer un escenario de primer nivel. De esta manera, las autoridades deportivas apuntan a asegurar las condiciones óptimas para recibir a los mejores exponentes de las 41 naciones de América.

Cabe recordar que los Juegos Panamericanos Lima 2027 se celebrarán oficialmente del 23 de julio al 8 de agosto de ese año. Con esta edición, la capital peruana hará historia al convertirse en sede por segunda vez en menos de una década, reutilizando gran parte de la moderna infraestructura deportiva que dejó el legado de 2019.

SOBRE EL AUTOR