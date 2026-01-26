Los New England Patriots derrotaron este domingo 10-7 a los Denver Broncos y se clasificaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el último título de la dinastía liderada por Tom Brady en 2019.

Bajo un intenso temporal de nieve en Denver, los Patriots se impusieron en una final de la Conferencia Americana más igualada de lo esperado con una intercepción final de Christian González, esquinero de raíces colombianos.

New England pugnará por el séptimo título de su historia en el Super Bowl, el 8 de febrero, frente a los Seattle Seahakws.

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots -nadie ha disputado tantos-, que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.