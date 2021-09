New York Mets y New York Yankees se enfrentarán este viernes 10 de setiembre en el estadio Citi Field por la Major League Baseball (MLB). Los Mets llegan de caer 3-2 ante Marlins y se ubican en la tercera posición de la LN Este.

Por otro lado, su clásico rival, New York Yankees, también llega de perder 6-4 con el Blue Jays. Luego de esa derrota, los Yankees llegaron a la tercera posición de LA Este.

Mets vs. Yankees: Dónde ver el juego

El juego entre New York Mets vs New York Yankees por el clásico de NY de la Major League Baseball (MLB), será transmitido por la señal de ESPN 3 a partir de las 18:10 (hora peruana). Además, podrás seguir el minuto a minuto del juego en El Comercio.

Mets vs. Yankees: Horarios

Perú: 6:10 p.m.

México: 6:10 p.m.

Estados Unidos (Chicago): 6:10 p.m.

Colombia: 6:10 p.m.

Ecuador: 6:10 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:10 p.m.

Estados Unidos (Washington D.C.): 7:10 p.m.

Chile: 7:10 p.m.

Paraguay: 7:10 p.m.

Argentina: 8:10 p.m.

Brasil: 8:10 p.m.

Mets vs. Yankees: Precio de boletos

Los precios de los boletos de los Mets contra los Yankees pueden variar dependiendo de varios factores. Por lo general, los boletos de los Mets contra los Yankees se pueden encontrar por tan solo $ 46.00, con un precio promedio de $ 272.00.

Mets vs. Yankees: Dónde juegan

El juego entre New York Mets vs New York Yankees, se realizará este viernes 10 de setiembre en el Citi Field a partir de las 18:10 (hora peruana).

