La NFL ha consolidado una fiesta deportiva el 25 de diciembre de 2025, con una jornada especial de tres partidos de temporada regular programados para disfrutar en familia en plena Navidad. Esta tradición navideña continúa ganando fuerza en la liga, que ha alineado enfrentamientos atractivos dentro de la Semana 17 de la temporada, con duelos que incluyen rivalidades divisionales y grandes equipos de la liga.

El calendario navideño arranca en la tarde (hora de EE. UU.) con el enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, seguido por el duelo entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, y finalmente cerrará la jornada con un choque entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs en la franja nocturna del jueves.

Este año, la liga ha optado por transmitir los partidos principalmente a través de plataformas de streaming: los dos primeros juegos del día estarán disponibles en Netflix, mientras que el encuentro de la noche será transmitido en Amazon Prime Video, reflejando cómo los servicios digitales se están consolidando como protagonistas en la difusión del fútbol americano.

The most wonderful time for football 🎄 pic.twitter.com/MsYr7ZcxDf — NFL (@NFL) December 24, 2025

Aunque algunos mercados locales podrán ofrecer señal abierta en sus respectivas áreas (como afiliados de CBS, NBC o FOX para los equipos implicados), la jornada navideña de la NFL está diseñada principalmente para ser vista mediante suscripciones a servicios de streaming, lo que permite a los aficionados seguir la acción desde cualquier lugar.

Partidos de la NFL en Navidad 2025 – Horarios y Dónde Verlos