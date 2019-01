NFL Pro Bowl 2019 EN VIVO ONLINE vía ESPN+: AFC vs. NFC con Tom Brady desde Orlando

AFC vs. NFC ver EN VIVO y EN DIRECTO partido por el Pro Bowl 2019, NFL All Stars, este domingo 27 de enero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida.

Los mejores jugadores de la NFL se reúnen para presentar el Pro Bowl 2019 entre AFC vs. NFC. Sigue todas las incidencias de este espectáculo deportivo, al detalle, a una semana de jugarse el Super Bowl.

Australian Open 2019: Osaka venció a Kvitova, ganó el título y será la nueva número 1 mundial



Juan José Oré sobre la Sub 20 en el Sudamericano: "El responsable es el entrenador"



Los equipos están listos, armados y con ganas de mostrar en el campo de juego que son los mejores. Las escuadras están integrados por jugadores seleccionados por seguidores, compañeros y entrenadores.

Los Pittsburgh Steelers, con ocho jugadores, y los Dallas Cowboys, con seis, son los equipos que más han aportado al Pro Bowl 2019. Solo los mejores asisten a esta cita.

El encuentro se realizará este domingo desde las 15:00 horas en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, que tiene una capacidad para 65 mil espectadores.

New England Patriots venció 37-31 a los Chiefs y clasificó a su tercer Super Bowl consecutivo. | Video: NFL

AFC vs. NFC - horarios en el mundo



14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas en Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:00 horas en Brasil

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del lunes en China

05:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Plantel de la AFC para el Pro Bowl 2019



Tom Brady, QB, New England

Patrick Mahomes, QB, Kansas City

Philip Rivers, QB, LA Chargers

Keenan Allen, WR, LA Chargers

Antonio Brown, WR, Pittsburgh

Tyreek Hill, WR, Kansas City

DeAndre Hopkins, WR, Houston

James Conner, RB, Pittsburgh

Melvin Gordon, RB, LA Chargers

Philip Lindsay, RB, Denver

Anthony Sherman, FB, Kansas City

Eric Ebron, TE, Indianapolis

Travis Kelce, TE, Kansas City

Eric Fisher, OT, Kansas City

Taylor Lewan, OT, Tennessee

Alejandro Villanueva, OT, Pittsburgh

David DeCastro, OG, Pittsburgh

Quenton Nelson, OG, Indianapolis

Marshal Yanda, OG, Baltimore

Maurkice Pouncey, C, Pittsburgh

Mike Pouncey, C, LA Chargers

Myles Garrett, DE, Cleveland

Melvin Ingram, DE, LA Chargers

JJ Watt, DE, Houston

Geno Atkins, DT, Cincinnati

Jurrell Casey, DT, Tennessee

Cameron Heyward, DT, Pittsburgh

Jadeveon Clowney, LB, Houston

Dee Ford, LB, Kansas City

Von Miller, LB, Denver

Benardrick McKinney , LB, Houston

CJ Mosley, LB, Baltimore

Stephon Gilmore, CB, New England

Xavien Howard, CB, Miami

Jalen Ramsey, CB, Jacksonville

Denzel Ward, CB, Cleveland

Derwin James, FS, LA Chargers

Eric Weddle, FS, Baltimore

Jamal Adams, SS, NY Jets

Brett Kern, P, Tennessee

Jason Myers, K, NY Jets

Andre Roberts, KR, NY Jets

Adrian Phillips, ST, LA Chargers

Plantel de la NFC para el Pro Bowl 2019



Drew Brees, QB, New Orleans

Jared Goff, QB, LA Rams

Aaron Rodgers, QB, Green Bay

Davante Adams, WR, Green Bay

Julio Jones, WR, Atlanta

Adam Thielen, WR, Minnesota

Michael Thomas, WR, New Orleans

Saquon Barkley, RB, NY Giants

Ezekiel Elliott, RB, Dallas

Todd Gurley, RB , LA Rams

Kyle Juszczyk, FB, San Francisco

Zach Ertz, TE, Philadelphia

George Kittle, TE, San Francisco

Terron Armstead, OT, New Orleans

Tyron Smith, OT, Dallas

Trent Williams, OT, Washington

Brandon Brooks, OG, Philadelphia

Zack Martin, OG, Dallas

Trai Turner, OG, Carolina

Alex Mack, C, Atlanta

Max Unger, C, New Orleans

Danielle Hunter, DE, Minnesota

Cameron Jordan, DE, New Orleans

Demarcus Lawrence, DE, Dallas

Fletcher Cox, DT, Philadelphia

Aaron Donald, DT, LA Rams

Akiem Hicks, DT, Chicago

Anthony Barr, LB, Minnesota

Ryan Kerrigan, LB, Washington

Khalil Mack, LB, Chicago

Luke Kuechly, LB, Carolina

Bobby Wagner, LB, Seattle

Kyle Fuller, CB, Chicago

Byron Jones, CB, Dallas

Patrick Peterson, CB, Arizona

Darius Slay, CB, Detroit

Eddie Jackson, FS, Chicago

Harrison Smith, FS, Minnesota

Landon Collins, SS, NY Giants

Michael Dickson, P, Seattle

Aldrick Rosas, K, NY Giants

Tarik Cohen, KR, Chicago

Cory Littleton, ST, LA Rams