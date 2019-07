NFL no suspenderá a Tyreek Hill, acusado de violencia doméstica Tyreek Hill podrá jugar la temporada con los Kansas City Chiefs luego de que la NFL decidiera no castigarlo por no encontrar pruebas en su contra por un caso de violencia doméstica con su hijo de tres años

Tyreek Hill podrá jugar la temporada con los Kansas City Chiefs luego de que la NFL decidiera no castigarlo. (Foto: Reuters) (Foto: captura)