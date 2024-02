Super Bowl LVIII en Nickelodeon: sigue la final de NFL Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers. La señal de Nickelodeon se puede ver por CBS Sports, YouTube TV, Paramount+, NFL+, Philo, Hulu. Fubo TV, DirectTV, Vidgo, Xfinity, Spectrum y Pluto TV, por TV y streaming. No te pierdas el Super Bowl LVIII Live from Bikini Bottom desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. El evento será este domingo 11 de febrero de 2024 a las 6:30 ET/3:30 PT (18:30 horas de Perú).

