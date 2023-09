Este sábado 2 de septiembre, Nicolás Jarry vs. Álex de Miñaur en vivo online: transmisión de la tercera ronda del US Open. La transmisión del partido aún no tiene una hora definida y se puede ver por ESPN2, ESPN3 y Star Plus. El chileno, actual número 25 del ranking ATP, llegó a esta instancia tras derrotar al estadounidense Alex Michelsen. Jarry deberá superar al australiano, actual 13 del mundo, y finalista del Masters 1000 de Toronto. El ganador de esta serie enfrentará al argentino argentino Sebastián Báez o al ruso Daniil Medvédev.

