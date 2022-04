Conforme a los criterios de Saber más

Solo han pasado un par de horas de la polémica sanción que lo sacó de la final olímpica, pero Nicolás Pacheco aún tiene fuerzas -con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas- de grabar un video enviando saludos a los peruanos por su Bicentenario. Era 26 de julio del 2021 y los ánimos no eran nada festivos, pero la peruanidad de Nico siempre está por delante de todo.

Si tiene que cruzar el desierto de Arabia Saudí para darle la mano a un peruano, se pondrá en modo piloto y llegará -Fernando Kanno aún se lo agradece-. Si tiene que alentar a la selección peruana de fútbol en los límites del mundo, no habrá distancia que le impida llegar a “dejar la garganta” por la Bicolor en la misma Ekaterimburgo. Si tiene que alegrar a todo un país, no le temblará el pulso para derribar esos platos y coronarse campeón de la Copa del Mundo de Escopeta en su amada Lima. Un todoterreno deportivo y gran persona que hoy lleva la blanquirroja por encima de todo.

“A veces nos regala pescado que él pesca”, nos dice un botonero -colaboradores en su entrenamiento-, “Es muy accesible y aún siendo deportista, nos ayuda hasta en las traducciones”, nos comenta Andy Cruz, encargado de prensa en la Federación de Tiro.

Nico ganó su primera Copa del Mundo, lo que lo lleva al cuarto lugar del ránking. (Foto: Andy Cruz / Federación Peruana de Tiro)

Logro mundial

Ese es Nico. El lunes pasado logró su primera victoria en una Copa del Mundo, una serie de torneos que en nivel e importancia solo están por debajo del Mundial de Tiro, y hoy no se hace problemas en repetir su respuesta porque la bulla de un helicóptero se acopló en la grabación o si tiene que gastar un par de cartuchos para que la foto salga mucho mejor.

Porque Pacheco tiene que agradecerle al país mucho de lo que ha logrado, y no estamos hablando de inversión y apoyo en su carrera, si no de algo que a él le suma y mucho: los han llenado de peruanidad. “Las cosas pasan por algo”, repite varias veces en la entrevista que tuvimos en el Polígono Las Palmas. “Todo es una cadena”, agrega. Y recuerda que tras esa polémica situación en Tokio -un juez le quitó un punto y con ello lo privó de clasificar directamente a la final por una medalla-, tuvo “un bajón”, pero que con la ayuda de sus cuerpo de trabajo -su coach Jessica Galdos a la cabeza y el entrenador Simone Gissi- logró despejar.

“Hacemos una sesión semanal donde Nicolás encuentra respuestas dentro de sí. Son herramientas de manejo adecuado de las emociones, registros de pensamientos, entre otras cosas”. Así de específico es el trabajo, según nos comenta Jessica. “Él tiene una rutina de cómo concentrarse antes de disparar y utiliza la respiración para bajar la ansiedad entre tiro y tiro”, agrega.

Aliento nacional

Sin embargo, para ganar en la Copa del Mundo, Nico considera que hubo algo más, una inyección de patriotismo que llegó gracias a ‘la mejor hinchada del mundo’. Pacheco es muy hincha del fútbol y seguidor de la selección peruana. Pudo estar presente en todos los partidos rumbo a Rusia 2018 y en el mundial mismo. Sin embargo, para la actual Eliminatoria, por la pandemia, solo pudo acudir al partido ante Paraguay.

“Un amigo de La Blanquirroja me consiguió la última entrada y pude ir. ‘Es un detalle de la barra por todos los logros que traes al país’, me dijeron. Fue muy emocionante por el apoyo del hincha y eso nos impulsa mucho. Las emociones que viví cantando el himno, los goles, el Contigo Perú y la clasificación al repechaje me recargaron de esa peruanidad que tanto amo y esa energía me ayudó a conseguir la medalla para el país ”, nos cuenta. El aliento de más de 40 mil personas a la selección de fútbol también caló en el tirador nacional. “Por eso este triunfo es del país, de todos los que me apoyan”, nos dice emocionado, como en la tribuna sur en la que se ubicó aquella noche.

Falta mucho por hacer en el deporte peruano y a Nicolás le preocupa que aún no exista un Plan París 2024. Dentro de un par de semanas debe viajar a Italia para una nueva Copa del Mundo y lo hará con un presupuesto que la Federación Peruana de Tiro ha logrado parchar de aquí y de allá. Pero vienen más torneos en Corea del Sur y Baku y a fines de año llega el Mundial en Croacia. Sin embargo, vienen más torneos en Corea del Sur y Bakú y a fines de año llega el Mundial en Croacia, que clasifica a París 2024. “Necesitamos apoyo. Escuché la conferencia de Gareca y de acuerdo. Nos apoyaron para Tokio y luego se cortó todo. Lo difícil es clasificar y muchos de los deportistas lo hacen con su esfuerzo personal”

“ Necesitamos apoyo. Escuché la conferencia de Gareca y estoy de acuerdo. Nos apoyaron para Tokio y luego se cortó todo. Lo difícil es clasificar y muchos de los deportistas lo hacen con su esfuerzo personal ”. Tenemos un campeón y solamente queda apostar por él.

Así, Nico agradece a las empresas que apuestas por él, pero alza la voz para pedir que muchas más sumen a apoyar a los deportistas en general. No reniega de que se le de más cabida al fútbol, pero sí pide a los medios de comunicación que también volteen a darle una mirada los demás logros.

