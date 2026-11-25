Nicolás Pacheco consiguió una nueva hazaña para el deporte nacional. El tirador peruano conquistó la medalla de oro en el Campeonato de Tiro de las Américas, que se desarrolla en la Base Aérea Las Palmas, y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En una dramática definición de la modalidad skeet masculino, el integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, protagonizó un reñido duelo frente al estadounidense Christian Elliott. Ambos competidores alcanzaron los 34 platos, por lo que tuvieron que definir al ganador en una instancia de desempate.

En esa instancia, Pacheco demostró su precisión y sangre fría para imponerse por 16 aciertos contra 15 de su rival. De esta manera, el deportista nacional se quedó con el primer lugar del podio y obtuvo uno de los objetivos más importantes de su carrera: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El resultado representa una nueva alegría para el tiro peruano y confirma el buen momento de Nicolás Pacheco en el circuito internacional. El deportista volverá a representar al Perú en la máxima competencia del deporte mundial, luego de su participación en anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos.