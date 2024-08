Llegar a una final olímpica luego de décadas es motivo de celebración y orgullo, dejó claro Nicolás Pacheco, tirador nacional que estuvo cerca de una medalla en París 2024.

Nuestro representante terminó entre los seis mejores de tiro en skeet masculino. Acertó 17 platos de 20 y no consiguió acceder a la segunda ronda de la final de la modalidad, pero nada quita mérito a su participación. “He mejorado muchísimo”, señaló a este Diario desde la villa olímpica en la capital francesa, previa clausura de los Juegos.

“Este deportes es cada vez más difícil, los resultados son cada vez más altos. En Tokio 2020 debí entrar a la final, lamentablemente un resultado polémico me obligó a ir al desempate de muerte súbita, tuve la oportunidad de clasificar a la final y no aproveché. Esta vez pasó lo mismo, lo celebramos como una medalla y me trasladé a cuatros años antes, me dije a mí mismo rompes ese plato como sea y entré a la final. Me quedo con eso porque la sensación fue increíble, llevar a tu país en una final olímpica era algo que no pasaba desde Barcelona 92, fue algo increíble. Al final con mucho dolor por no conseguir una medalla, pero dejé todo en la cancha, hasta lo que no tenía. Fueron unos Juegos muy difíciles”, declaró para El Comercio.

“Estar peleando entre los mejores del mundo es una satisfacción, no la que esperaba o para la que nos preparamos, pero igual hay que reconocerlo”, añadió.