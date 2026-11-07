El tiro deportivo peruano vuelve a hacer historia a nivel internacional. En una jornada memorable, los tiradores nacionales, Nicolás Pacheco y Daniella Borda, se colgaron la medalla de plata en la modalidad de equipo mixto Skeet durante el Campeonato Mundial de Escopeta de la ISSF, celebrado en Doha, Catar.

La dupla de olímpicos peruanos demostró su jerarquía frente a las máximas potencias del planeta. Tras superar una exigente ronda de clasificación, Pacheco y Borda disputaron la definición por la presea dorada, logrando registrar un total de 49 aciertos.

El oro quedó en manos del equipo de Italia, compuesto por los vigentes campeones olímpicos Diana Bacosi y Gabriele Rossetti, en un duelo de altísimo nivel técnico.

Este resultado representa un hito para el deporte peruano en un torneo que reúne a más de 70 países y se desarrolla del 1 al 14 de noviembre. Ambos atletas, pertenecientes al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), suman con este subcampeonato valiosos puntos en el ranking y un enorme impulso anímico en el inicio del ciclo definitivo de cara a la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.