Por Redacción EC

El tiro deportivo peruano vuelve a hacer historia a nivel internacional. En una jornada memorable, los tiradores nacionales, Nicolás Pacheco y Daniella Borda, se colgaron la medalla de plata en la modalidad de equipo mixto Skeet durante el Campeonato Mundial de Escopeta de la ISSF, celebrado en Doha, Catar.

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