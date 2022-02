Conforme a los criterios de Saber más

Novak Djokovic prolonga su rebelión y resistencia contra la inyección de la vacuna contra la COVID-19. El serbio está dispuesto a sacrificar el trono del tenis y cualquier trofeo del circuito antes de ser obligado a vacunarse. Nada lo puede cambiar. Inevitablemente, esto tendrá repercusión en el ránking ATP y en los próximos Grand Slams y Masters 1.000 en los que estará ausente por su firme decisión. Lo cierto es que, ante el panorama que ahora se presenta, el futuro de ‘Nole’ está en riesgo, pero él le resta importancia.

El tenista que creció entre bombardeos en Belgrado, en medio del conflicto bélico de los Balcanes, sigue siendo el blanco de las críticas un mes después de su deportación de Australia. Novak vivió una odisea de más de 10 días en el país oceánico y fue impedido de jugar el primer Grand Slam de la temporada. Con la visa cancelada y una nueva polémica sumada a su historial, el serbio se marchó decepcionado. Pero, a pesar de toda la angustia que significó ese momento, no ha cambiado de parecer.

Recientemente, Djokovic confesó que no está vacunado y que, de momento, no piensa hacerlo. Esto imposibilitará su presencia en algunos torneos importantes del circuito, pero para ‘Nole’ eso no es lo primordial. “Es un precio que estoy dispuesto a pagar” , declaró a la BBC.

Las consecuencias se harán manifiestas con el pasar de los meses. De hecho, el serbio sigue resistiendo en la cima del ránking ATP, pero no podrá mantenerse aferrado en el primer lugar por mucho tiempo. Su forzada ausencia en Grand Slams y Masters 1.000 le hará caer en la clasificación.

Novak Djokovic dispuesto a sacrificar su participación en torneos importantes | Foto: REUTERS

Desde el reciente 14 de febrero, Djokovic acumuló 360 semanas en lo más alto del ránking con 10.875 puntos. Quien le pisa los talones es Daniil Medvédev con 9.635 puntos. Hay que tener en cuenta que, desde el próximo lunes, el serbio perderá 2.000 puntos que defendía como campeón del Open de Australia 2021, mientras que el ruso sumará 1.200 tras ser finalista el año pasado en Melbourne .

A pesar de esta resta de puntos, ‘Nole’ seguirá en la cima y Medvédev se mantendrá en el segundo lugar del ránking, aunque esto puede cambiar en los Masters 500 de Dubái y Acapulco, en los días finales de febrero. Si el ruso gana en tierras mexicanas, se sentará en el trono de la clasificación independientemente de lo que haga el serbio en la ciudad árabe.

Entonces, Djokovic empezará a sufrir las secuelas de su decisión en el ránking ATP. Y eso no es todo, irremediablemente, puede perder bastantes posiciones debido a sus ausencias en Grand Slams y Masters 1.000, donde jugadores como Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Rafael Nadal, están al acecho.

Daniil Medvédev puede destronar a Novak Djokovic en el ránking ATP. (Foto: AP)

Los torneos que se pierde

Novak Djokovic no siente que sea un antivacuna. Incluso, dejó abierta la posibilidad de vacunarse en un futuro, pero no necesariamente para participar en alguna competencia. “Porque todos estamos intentando, colectivamente, encontrar la mejor solución posible para acabar con la covid”, le dijo a la BBC.

Lo cierto es que el serbio ha manifestado que a corto plazo no se vacunará, lo cual le deja un panorama bastante complicado para poder jugar algunos torneos importantes del circuito. De hecho, se podría perder todos los Grand Slams de este 2022.

En caso de que el número uno del mundo se mantenga firme en su decisión de no vacunarse en los próximos meses, el único torneo grande que le podría abrir las puertas en el presente año, con mayor permisibilidad, es el Wimbledon, aunque no es del todo seguro.

Con un poco menos de seis meses para el desarrollo del torneo, aún es demasiado pronto para conocer las singulares restricciones que los jugadores deberán afrontar para poder participar. Sin embargo, hay una luz de esperanza para ‘Nole’.

Novak Djokovic solo podría competir en Wimbledon | Foto: EFE

Actualmente, los requisitos gubernamentales para ingresar a Inglaterra no implican la vacunación obligatoria. Eso sí, las personas extranjeras no vacunadas pueden entrar al país, pero deben cumplir 10 días de cuarentena. Además, debe tener consigo una prueba negativa de COVID-19 dos días antes de su viaje y luego debe someterse a dos nuevos test en su segundo y octavo día de aislamiento desde su llegada.

Djokovic tiene la opción de acortar este periodo de cuarentena a cinco días si se hace una nueva prueba por su propia cuenta con la condición de que diez días antes no haya estado en uno de los países que figuran en la lista roja del país británico. Actualmente la lista está vacía, pero en un futuro puede cambiar.

En cuanto al Roland Garros, las posibilidades de su participación son pocas. En un principio, la ministra de Deportes en Francia, Roxana Maracineau, aseguró que no habría problemas con que el serbio compita en el Grand Slam que se organiza en su país, pero todo cambió en medio de la polémica en Australia.

El Parlamento francés aprobó una ley en la cual se exige un certificado de vacunación a los extranjeros para diversas actividades sociales, como asistir a espectáculos deportivos. Ya a finales de enero, se decidió que sí se les permitiría ingresar al país galo con la condición de que hayan dado positivo a la COVID-19 en los seis meses previos; no obstante, el tiempo se redujo recientemente a cuatro meses, lo cual perjudica directamente a Djokovic.

‘Nole’ se contagió en diciembre, por lo que si el plazo se mantiene en cuatro meses, quedará fuera del cuadro en París, a menos que se vacune o vuelva a contraer la enfermedad antes del inicio de este Grand Slam (22 de mayo). En ese contexto, el serbio sí tendría posibilidades de disputar en Francia el Masters 1.000 de Montecarlo (9 de abril), pero no el de París (29 de octubre) .

Novak Djokovic tiene pocas posibilidades de competir en el Roland Garros 2022 | Foto: EFE

En el US Open no hay chances. Para que Djokovic —tres veces campeón de este ‘Major’— pueda cruzar la frontera de Estados Unidos debe presentar obligatoriamente una prueba de vacunación completa.

Las excepciones son muy pocas, como por ejemplo una “contraindicación médica documentada a recibir una vacuna contra el covid-19″ o “la participación en determinados ensayos clínicos sobre el COVID-19″. Djokovic casi logra jugar en el Open de Australia, amparándose en una exención médica, pero en Estados Unidos esto no le serviría para nada.

Es por esa razón que ‘Nole’, sin vacuna, también se perdería tres de los nueve Masters 1.000 de la temporada que se organizan en Estados Unidos: el Indian Wells, Miami y Cincinatti.

Novak Djokovic no tiene chances de competir en el US Open | Foto: AFP

En cuanto a los demás torneos, los requisitos de cada nación para permitir el ingreso de personas no vacunadas puede jugarle en contra a Djokovic. Bajo la normativa actual, lo seguro es que el serbio, de no dar el brazo a torcer, se perderá dos Grand Slams y cuatro Masters 1.000, además del ATP Cup que se lleva a cabo en Australia.

Mientras tanto, su presencia en el resto de eventos es relativamente imprecisa, incluso para la fase final de la Copa Davis, donde su país fue invitado luego de perder las semifinales ante Croacia en 2021.

