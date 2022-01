Conforme a los criterios de Saber más

No serán los mejores días para Novak Djokovic. Tras su salida de Australia, luego de que se le expulsara por no acreditar las condiciones para no estar vacunad, el serbio ahora tendrá que ver desde fuera el Australian Open, donde su puesto como 1 del ránking ATP está en peligro.

Sin la posibilidad de defender los dos mil puntos del título que logró el año pasado, Djokovic queda a merced de dos de sus rivales. Con 11.015, quedará en 9.015, al alcance del ruso Daniil Medvedev y del alemán Alexander Zverev.

Nole lleva como número 1 del ránking ATP un total de 355 semanas, cifra récord en el tenis mundial. La primera vez que tomó el puesto fue el setiembre del 2011 y lo fue turnando con Nadal y Federer. Incluso luego cayó hasta el puesto 22 en el 2018, cuando dejó de competir por una lesión. De manera consecutiva es el líder desde el 3 de febrero del 2020

Djokovic no sumará en Australia, mientras que Medvedev defiende los 1200 de haber llegado a la final y Zverev solo defiende 720. Es decir, el ruso tiene 800 puntos para sumar y el alemán poco más de 1200 en caso ganar el torneo.

Novak Djokovic y su oposición a las vacunas contra el COVID-19 está dando la vuelta al mundo.

Tenistas Puntos antes de AO 2022 Sin puntos

AO 2021 Si ganan AO 2022 Si llegan a la final AO 2022 Djokovic 11.015 9.015 Medvedev 8.935 7.735 9.735 8.935 Zverev 7.970 7.250 9.250 8.450 Tsitsipas 6.540 5.820 7.820 7.020

Así, vemos que para que Djokovic pierda el número del ránking ATP tendría que pasar que o Medvedev -finalista el año pasado- o Zverev -semifinales en el último US Open-, ganen el certamen . En caso solo llegar a la final, no les alcanzará para quitarle el trono al serbio.

Solo Andy Murray logró meterse entre Federer, Nadal y Djokovic entre el 2016 y 2017 para reinar en el tenis mundial. Desde el 2004, el Big 3 ha mandado en el deporte. ¿Será momento de un nuevo cambio?

