El histórico título de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo sigue generando repercusión en el mundo del tenis, y una de las voces más destacadas en sumarse a las felicitaciones fue la de Novak Djokovic. El multicampeón serbio utilizó sus redes sociales para destacar el logro del joven peruano con un mensaje breve pero significativo: “Enhorabuena Ignacio, el primero de mucho”.

Novak Djokovic le envió un mensaje a Ignacio Buse tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo y Nacho lo invita a visitar Machu Picchu.

El gesto del ex número uno del mundo no pasó desapercibido, considerando el peso que tiene su opinión dentro del circuito ATP. Djokovic, referente absoluto del tenis contemporáneo, reconoció así el gran momento de Buse, quien sorprendió al conquistar el ATP 500 de Hamburgo y meterse entre los mejores del ranking mundial.

Lejos de quedarse atrás, el propio Buse respondió con un mensaje cargado de identidad peruana y cercanía: “Machu Picchu te espera, amigo”. La respuesta del tenista nacional rápidamente se viralizó entre los fanáticos, quienes celebraron la interacción entre ambos jugadores y destacaron el carisma del nuevo ídolo peruano.

Novak Djokovic le envió un mensaje a Ignacio Buse tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo y Nacho lo invita a visitar Machu Picchu.

Este intercambio refleja no solo el reconocimiento internacional que viene ganando Buse, sino también su creciente protagonismo en la élite del tenis. Con apenas un título ATP 500 en su palmarés, el peruano ya empieza a escribir una historia que promete seguir creciendo, ahora con el respaldo simbólico de figuras como Djokovic.

Cabe señalar que este cruce de mensajes se dio en una fecha especial para el serbio, ya que Novak Djokovic celebró su cumpleaños el día anterior. El saludo a Buse, en medio de su jornada personal, añadió un matiz especial al gesto del campeón, que sigue demostrando su cercanía con las nuevas figuras del circuito.