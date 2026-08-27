La extraordinaria carrera de Novak Djokovic llegará a la pantalla con un documental que promete mostrar una versión del tenista serbio alejada de los trofeos, los récords y las grandes finales.

“NOVAK DJOKOVIC: The Wolf in Winter” está disponible desde este jueves 20 de agosto para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV y de la plataforma DGO con acceso a Prime Video.

La producción está dirigida por Jason Hehir, ganador del Emmy y responsable de The Last Dance, documental sobre la histórica dinastía de los Chicago Bulls.

La vida de Novak Djokovic llega al streaming: el documental que muestra su lado más desconocido. Foto: DGO

El documental se aleja de las canchas

La producción presenta un retrato de Djokovic desde una perspectiva personal. Su trayectoria como uno de los máximos referentes de la historia del tenis sirve como punto de partida para abordar también sus motivaciones, sacrificios y desafíos emocionales.

El documental pone el foco en el hombre detrás del deportista y en el proceso que llevó al serbio a convertirse en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia.

También aborda su constante búsqueda por evolucionar y las dificultades que tuvo que afrontar lejos de la atención de las pistas.

Nadal, Agassi, Sampras y Becker hablan de Djokovic

Uno de los grandes atractivos de la producción será la participación de personas cercanas al tenista.

Entre los testimonios aparecen su esposa, Jelena Djokovic, y algunas de las grandes figuras que marcaron su carrera: Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier.

Sus declaraciones permiten conocer diferentes perspectivas sobre la trayectoria de Djokovic y su impacto en el tenis.

El documental también repasa el impresionante registro de 428 semanas como número uno del mundo, una marca que refleja la longevidad del serbio en la élite.

“NOVAK DJOKOVIC: The Wolf in Winter” está disponible desde el jueves 20 de agosto de 2026 para clientes de DIRECTV y DGO que cuenten con acceso a Prime Video. La producción forma parte de una oferta de contenidos que incluye películas, series, documentales, televisión en vivo y transmisiones deportivas.

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