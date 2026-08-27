La vida de Novak Djokovic llega al streaming: el documental que muestra su lado más desconocido. Foto: DGO
La vida de Novak Djokovic llega al streaming: el documental que muestra su lado más desconocido. Foto: DGO
Por Redacción EC

La extraordinaria carrera de Novak Djokovic llegará a la pantalla con un documental que promete mostrar una versión del tenista serbio alejada de los trofeos, los récords y las grandes finales.

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