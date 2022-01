Novak Djokovic se encuentra detenido en Melbourne y por ahora está fuera del Australian Open debido a problemas de visado. La situación del tenista traspasó las barreras del deporte y afecta principalmente a su familia, que se pronunció desde Serbia en conferencia de prensa.

Dijana Djokovic, madre del número 1 del tenis mundial, fue una de las más indignadas por la retención a su hijo y elevó su voz de protesta. Evidentemente preocupada, solicitó justicia y reclamó mejores condiciones para ‘Nole’.

“Está detenido como prisionero, eso no es justo, no es humano. El alojamiento es horrible. Es un hotel pequeño para refugiados, con bichos, está sucio, la comida es pésima y no le dan la oportunidad de mudarse a una casa que ya está alquilada”, señaló.

También fue crítico Djordje, hermano del atleta, quien señaló que Novak no desea regresar hasta que se confirme la decisión de un tribunal australiano sobre su visado (previsiblemente el lunes), que las autoridades de Australia le revocaron ayer.

“No quiere porque quiere justicia y es tratado como un criminal y no como deportista que no ha cometido ninguna infracción legal”, dijo Djordje Djokovic, quien insistió en que su hermano ha sido privado de todas sus pertenencias mientras espera la decisión.

El padre del tenista, Srdjan Djokovic, describió a su hijo como “un ídolo, la luz al fondo de un túnel que no apagará la oligarquía política” occidental que “se cree que el mundo es suyo”.

Comparó al tenista con “Jesucristo, a quien crucificaron”, y dijo que algunos intentan ahora “crucificar, humillar y echar de rodillas” a su hijo.

“Es una lucha política que no tiene nada que ver con el deporte”, insistió el padre en una rueda de prensa en Belgrado, tildando al primer ministro australiano, Scott Morrison, de “descarado” que ataca al “orgullo” del mundo libre.

