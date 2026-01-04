Para sorpresa de muchos, Novak Djokovic decidió ponerle fin a su estadía en la PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis), que reúne a los 500 mejores del mundo a nivel ATP y WTA. Esta organización fue fundada por el serbio y Vasek Pospisil en 2021.

Mediante un extenso comunicado en redes sociales, ‘Nole’ explicó las razones de su alejamiento del sindicatro. "Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Novak Djokovic. (Foto: AFP)

Al mismo tiempo, Djokovic contó cómo se ha ido desarrollando la PTPA con el tiempo. “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”.

Por último, el tenista serbio reiteró que su foco sigue estando en el tenis. “Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”.