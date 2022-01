Conforme a los criterios de Saber más

Novak Djokovic camina por la cornisa. Su deportación definitiva de Australia le avizora un futuro bastante problemático. Hoy por hoy, su carrera está en riesgo. ‘Nole’ ya se perdió el primer ‘Grand Slam’ de la temporada y es seguro que no será el único torneo en el que se ausente. No puede hacer mucho. La decisión de no vacunarse ha puesto en jaque a su aventura triunfadora en el circuito.

Aún es el número uno del mundo, pero puede dejar de hacerlo tras el Open de Australia 2022. Sus perseguidores más cercanos, Daniil Medvedev (2°) y Alexander Zverev (3°), pueden destronarlo en el ránking ATP. Pero esa no es la única preocupación del tenista serbio.

Sucede que la intención de Djokovic es ganar la mayor cantidad de títulos posibles; especialmente de ‘Grand Slams’ y así convertirse en el más ganador de la historia del tenis, por encima de Rafael Nadal y Roger Ferderer. Sin embargo, el no vacunarse le está pasando factura.

En Melbourne, la pista donde reina como el más ganador del Open australiano, ‘Nole’ ya se quedó sin chances de defender su novena corona . Y lo peor es que está expuesto a perderse más ediciones.

La retirada de su visado en Australia le puede implicar tres años de prohibición de entrada al país. Es decir, es probable que el tenista serbio también se ausente en las siguientes dos ediciones de este ‘Grand Slam’ , lo cual significa un golpe muy duro para sus aspiraciones.

Con 34 años encima y, siendo el Arena Rod Laver su escenario favorito, el presente y futuro de Djokovic se ha vuelto una incógnita. Ya perdió la batalla judicial en Australia y esto, inevitablemente, tendrá repercusión durante todo el año en los demás torneos. Depende de la flexibilidad de cada país para que ‘Nole’ pueda competir en el resto del circuito. Sea como fuere, la tendrá igual de difícil.

Las malas noticias crecen con el pasar de las horas para Novak Djokovic. El Open de Australia no será el único ‘Major’ que se perderá el serbio en este 2022. De hecho, solo podría disputar un ‘Grand Slam’ en toda la temporada: el Roland Garros.

En caso de que el número uno del mundo se mantenga firme en su decisión de no vacunarse, el único torneo grande que le abrirá las puertas en el presente año, con mayor permisibilidad, es el francés .

Hace una semana, la ministra de Deportes en Francia, Roxana Maracineau, señaló que Djokovic no tendría problemas de hacerse presente en el Roland Garros sin vacuna, aunque aún se desconoce el protocolo sanitario del torneo.

“(Djokovic) podrá participar en la competición porque el protocolo y la burbuja sanitaria de estos grandes acontecimientos deportivos lo permitirá”, fueron las palabras de la ministra al ser consultada sobre el tema.

Las últimas dos ediciones del ‘Grand Slam’ francés se celebraron con burbuja sanitaria, con bastantes restricciones de por medio para los deportistas. Ahora se busca repetir el mismo plan este año, lo cual beneficiará a Novak.

En Wimbledon, la presencia de Djokovic -seis veces campeón en Londres- es mera incertidumbre. Con un poco menos de seis meses para el desarrollo del torneo, aún es demasiado pronto para conocer las singulares restricciones que los jugadores deberán afrontar para poder participar. Sin embargo, hay una luz de esperanza para ‘Nole’.

Actualmente, los requisitos gubernamentales para ingresar a Inglaterra no implican la vacunación obligatoria. Eso sí, las personas extranjeras no vacunadas pueden entrar al país, pero deben cumplir 10 días de cuarentena. Además, debe tener consigo una prueba negativa de COVID-19 dos días antes de su viaje y luego debe someterse a dos nuevos test en su segundo y octavo día de aislamiento desde su llegada.

Djokovic tiene la opción de acortar este periodo de cuarentena a cinco días si se hace una nueva prueba por su propia cuenta con la condición de que diez días antes no haya estado en uno de los países que figuran en la lista roja del país británico.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ya fue consultado sobre el caso del serbio, vigente campeón de Wimbledon, pero no dio una respuesta concreta. “Todo lo que diría sobre Novak Djokovic es que creo en la vacunación y creo que es algo maravilloso”, señaló.

En el US Open, por ahora, no hay chances . Para que Djokovic -tres veces campeón del ‘Major’- pueda cruzar la frontera de Estados Unidos debe presentar obligatoriamente una prueba de vacunación completa.

Las excepciones son muy pocas, como por ejemplo una “contraindicación médica documentada a recibir una vacuna contra el covid-19″ o “la participación en determinados ensayos clínicos sobre el Covid-19″. Djokovic casi logra jugar en el Open de Australia, amparándose en una exención médica, pero en Estados Unidos esto no le serviría para nada .

Es por esa razón que ‘Nole’ también se perdería tres de los nueve Masters 1.000 de la temporada. En Estados Unidos se organiza el Indian Wells, Miami y Cincinnatti, por lo que Djokovic no tendría ninguna chance de jugar estos torneos sin la vacuna correspondiente.

En cuanto a los demás torneos, los requisitos de cada nación para permitir el ingreso de personas no vacunadas puede jugarle en contra a Djokovic. Lo seguro es que el serbio, de no dar el brazo a torcer, se perderá un Grand Slams y tres Masters 1.000. Mientras tanto, su presencia en el resto de eventos es totalmente impreciso, incluso para la fase final de la Copa Davis, donde su país fue invitado luego de perder las semifinales ante Croacia en 2021.

