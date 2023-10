Nueva Zelanda y Sudáfrica. All Blacks y Springboks. Dos equipos, dos países que mantienen desde hace décadas una rivalidad histórica en el rugby y que se enfrentarán en la final del Mundial este sábado 28 de octubre del 2023 en el Stade de France a partir de las 14:00 horas. Estos son cinco grandes duelos entre ambas potencias en el Mundial de rugby, torneo en el que la última derrota neozelandesa ante Sudáfrica se remonta a la edición de 1999. La última vez, en Japón, Nueva Zelanda se enfrentó a Sudáfrica en su entrada en liza en el Mundial de 2019. Con dos tries de George Bridge y Scott Barrett en la primera mitad, los All Blacks tomaron las riendas del partido y se imponen 23 a 13. Pese a la derrota, los sudafricanos terminaron la competición con un tercer título en el Mundial, dominando ampliamente a Inglaterra en la final (32-12).

