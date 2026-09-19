La tiradora peruana demostró su calidad en Santa Fe 2026 y sumó una nueva medalla dorada para la delegación nacional.
La tiradora peruana demostró su calidad en Santa Fe 2026 y sumó una nueva medalla dorada para la delegación nacional.
Por Redacción EC

Almudena Boza volvió a poner a Perú en lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista nacional se quedó con la medalla de oro en la prueba de trap femenino, luego de protagonizar una destacada actuación marcada por su precisión y sangre fría.

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