Almudena Boza volvió a poner a Perú en lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista nacional se quedó con la medalla de oro en la prueba de trap femenino, luego de protagonizar una destacada actuación marcada por su precisión y sangre fría.
La peruana mostró carácter en una competencia exigente y terminó imponiéndose ante sus rivales para asegurar el primer lugar. Con este resultado, Boza celebra una nueva conquista internacional y continúa dejando en alto el nombre del país en una disciplina que le ha dado importantes alegrías a la delegación.
El logro también tiene un significado especial para la familia Boza, vinculada históricamente al tiro deportivo peruano. Almudena continúa así con el legado familiar y escribe su propio capítulo con una medalla de oro en Santa Fe.
Con esta conquista, el tiro peruano alcanzó las 11 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El oro de Almudena Boza se suma a una jornada especial para la delegación nacional, que continúa ampliando su cosecha en la competencia continental.
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