En una inauguración llena de color, música y fuegos artificiales los atletas peruanos desfilaron encabezados por los olímpicos Alexandra Grande y Angelo Caro que flamearon con orgullo nuestra bandera. Así se daba el inicio oficial de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 que tendría por delante unos duros días de competencias.

Ahora que Asunción 2022 han llegado a su fin llega la hora de analizar los resultados, cuestionar y hacer crítica si es necesario. Perú logro un total de 74 medallas en estos Juegos: 19 de oro, 18 de plata y 37 de bronce. Con ello se ubicó en el séptimo lugar del medallero general que lideró Brasil y Colombia arrasando con la competencia.

Medallero general de Asunción 2022. (Foto: Captura de pantalla)

Tenemos que celebrar que nuevas figuras hayan surgido en estos Juegos. Deyvid Tuesta y su gran actuación en la final de skateboarding masculino nos regaló la primera presea dorada para la delegación. La excelente puntería de Annia Becerra en tiro. La joven arequipeña tuvo una muy buena participación que le valió para obtener el oro en Pistola de Aire 10m. Deportes como el Tiro han mejorado sin duda en estos Suramericanos, en los Juegos de Cochabamba 2018 ganaron dos de oro y ahora seis. Lo mismo con Vela que en el 2018 obtuvo una y en Asunción logró tres oros.

La consagración de Alexandra Grande emocionó a todos. La karateca se consolidó como la mejor y ahora llegará a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a defender su título. De las medallas que más nos sorprendieron fueron las de nuestras selecciones de vóley. La selección de vóley masculino logró una muy bien merecida presea de bronce tras 11 años sin títulos internacionales. Mientras que las chicas de la selección femenina, nos emocionaron con una final de cinco sets para terminar ganándole a Argentina y coronarse campeonas suramericanas.

Son esta clase de momentos en los que nuestros deportistas nacionales nos hacen sentir orgullosos. Detrás de cada uno de ellos hay historias de sacrificios y dedicación y merecen ser reconocidos por el tremendo esfuerzo que hacen representando los colores de nuestro país. A pesar de eso y del gran rendimiento de los atletas, las cifras y los resultados son para analizar en comparación a otras ediciones.

Hace cuatro años en los Juegos Suramericanos de Cochabamba Perú ganaba 92 preseas: 22 de oro, 29 de plata y 41 de bronce. Este 2022 hemos obtenido 18 preseas menos y debemos preguntarnos el por qué. “Hoy mi percepción inicial es que no solo nos hemos estancado, sino que hemos retrocedido”, nos comenta Patrick Espejo, director de Diario Récord. Y esa es la verdad a la cual nos enfrentamos. Nuestro país se quedó con la séptima posición de 14 países, es decir a mitad de la tabla. El mismo lugar que tuvo en el 2018 y en el 2014. Es decir que no podemos salir de ese puesto luego de tantos años como si no hubiese habido una mejora.

Ausencias como las de Kimberly García en marcha y Diego Elías en squash son de las que más se extrañaron en estos Juegos. Deportistas que en el 2018 nos dieron medallas de oro y que ahora por temas de sus carreras profesionales no pudieron participar del evento. “No está mal que nuestros deportistas de élite prioricen torneos de alta jerarquía de acuerdo a sus objetivos personales”, nos comenta Erick Garay, editor general de ElPoli.pe

Es difícil mirar atrás y darse cuenta que lo vivido en Asunción las últimas semanas nos aleja la meta de querer ser una potencia en el deporte de la región, pero es necesario para entender estos resultados. “Duele reconocer que hemos retrocedido porque en medio de estas dos últimas ediciones de Suramericanos hemos tenido Lima 2019 y no se ha aprovechado al máximo lo que significó”, agrega Espejo en un sentido análisis.

Las medallas ganadas en Asunción demuestran que el talento de nuestros deportistas está presente y es valioso pero la falta de apoyo nos aleja de los otros países a nivel deportivo. “Hay muy poca preocupación del Estado de apoyar al deporte y una muy escasa gestión de las federaciones por completar ese apoyo. Esa combinación está causando un retroceso a nivel de resultados”, asegura Patrick Espejo.

Clasificados a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Deporte (modalidad) Alexandra Grande Karate - Kumite 61kg José Luis Mandros Salto largo Asier Cilloniz Tiro - Fosa olímpica Trap Individual Masculino Nicolás Pacheco Tiro - Skeet Individual Masculino Daniella Borda Tiro - Skeet Individual Femenino Nicolás Pacheco y Daniella Borda Tiro - Skeet Equipo Mixto Annia Becerra Tiro - Pistola de Aire 10 metros Annia Becerra y Marko Carrillo Tiro - Pistola de Aire 10 metros Equipo Mixto Maria Alejandra Bramont-Arias Aguas Abiertas Gabriela Ccollcca Aguas Abiertas

En Asunción Perú no pudo llegar a las 20 medallas de oro ni igualar el número de preseas de la edición pasada. Hoy por hoy tenemos a un Chile y una Venezuela que nos superan y pelean por un cuarto, quinto puesto, lugares que Perú también podría luchar si tan sólo la situación fuera diferente. “Está faltando una mejora en la gestión de las federaciones. Deben desarrollar herramientas y pensar en estrategias que las hagan autosostenibles y que no deban depender al 100% del dinero público”, apunta Garay. Añade que si la capacidad de las juntas directivas mejorara podrían atraer propios recursos y así seguir desarrollando sus deportes en el alto rendimiento.

Hay que reconocer dentro de esto el esfuerzo individual de nuestros deportistas que pese a esta falta de interés y de un mayor apoyo de las autoridades siguen en este camino del deporte, sacrificándose y representando al país de la mejor manera que pueden. Nadie busca desmerecer a los atletas que en estos Juegos Suramericanos han ganado medallas, pero sus resultados sirven de análisis para ver las falencias que rodean al deporte y que si se mejoraran podrían atraer más logros.