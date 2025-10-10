Ver Oliveira vs. Gamrot EN VIVO HOY : mira la transmisión de la pelea por el UFC Río desde Río de Janeiro. ¿A qué hora es la pelea? La pelea se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Perú), que son las 11:00 PM de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, las 8:00 PM de México. ¿Dónde ver la pelea? ESPN y Disney Plus transmiten la pelea en Sudamérica. Mientras que en México, la transmisión de la pelea va por FOX Sports Premium, y en España por HBO Max. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

