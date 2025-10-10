Redacción EC
Ver vs. Gamrot EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea por el desde Río de Janeiro. ¿A qué hora es la pelea? La pelea se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Perú), que son las 11:00 PM de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, las 8:00 PM de México. ¿Dónde ver la pelea? ESPN y Disney Plus transmiten la pelea en Sudamérica. Mientras que en México, la transmisión de la pelea va por FOX Sports Premium, y en España por HBO Max. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Oliveira vs. Gamrot , UFC Río EN VIVO
Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot EN VIVO por UFC Río 2025 desde el Jeunesse Arena.​

