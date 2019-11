Lakers vs. Suns EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la NBA desde el Talking Stick Resort Arena este martes 12 de noviembre a las 9:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de NBA TV.

El duelo entre Lakers y Suns será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la NBA.

[ONLINE] Lakers vs. Suns EN VIVO vía DirecTV Sports: LeBron James vs. Devin Booker desde Phoenix, Arizona== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Los Angeles Lakers estuvieron a una victoria de conseguir una racha de ocho victorias consecutivas en el torneo, una marca que había logrado en la temporada 2010-11. Pero, los angelinos cayeron frente al vigente campeón: Toronto Raptors.

Los angelinos, a pesar de la derrota por 104-113, tienen la confianza en recuperar el rumbo. De hecho, el entrenador Frank Vogel admitió que deben mejorar en algunos aspectos del juego si quieren ser protagonistas.

“Todavía hay maneras de que seamos mejores y lo sabemos. Somos un equipo realmente bueno, pero queremos mejorar aún más”, declaró el guía de Los Angeles Lakers tras el tropiezo del domingo pasado.

Hay preocupación en el cuadro californiano por el estado físico de Anthony Davis. El ala-pívot confesó que tiene problemas en el hombro desde hace algún tiempo y estas molestias no le permiten rendir al ciento por ciento.

“Realmente no hay una jugada en donde no sienta (el dolor). Pero seguiré, trato de que no afecte mi juego. Continuaré y luego me preocuparé por eso después del partido”, declaró al medio The Athletic.

Por su lado, los Phoenix Suns quieren ratificar el buen momento en esta temporada. El cuadro de Arizona buscará sorprender a los Lakers con uno de sus mejores hombres: Devin Booker, uno de los máximos anotadores.

Lakers vs. Suns: horarios del partido

México 8:00 p.m.

Perú 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

Chile 11:00 p.m.

Paraguay 11:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

España 3:00 a.m. (13 de noviembre)