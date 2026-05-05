Al ritmo de cánticos y aplausos, los surfistas peruanos María Fernanda ‘Mafer’ Reyes, Daniella Rosas y Lucca Mesinas regresaron a Lima tras su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, donde contribuyeron al tercer lugar por equipos en la Playa Venao.

La delegación nacional logró subir al podio continental gracias a una sólida actuación en distintas modalidades. Con un total de 12,297 puntos, Perú se ubicó en la tercera posición, solo por detrás de Brasil y Argentina.

Una de las grandes protagonistas fue ‘Mafer’ Reyes, quien se consagró campeona en Longboard Damas. La surfista destacó la exigencia del torneo y el valor del resultado obtenido. “Es mi segundo título en un Panamericano y siento que estoy por buen camino. Mientras más logros tiene uno, es más difícil mantenerse, pero ahí es donde se debe trabajar más”, señaló emocionada.

Rosas, Mesinas, Torres y Martino también suben al podio

El equipo peruano también celebró la medalla de plata de Daniella Rosas en Shortboard Damas y el bronce de Lucca Mesinas en Shortboard Varones. Ambos coincidieron en resaltar el respaldo recibido durante el proceso. “Muy agradecidos con todos los que nos apoyan por sus buenas vibras. Con el Programa Lima 2027 seguimos en el camino de los triunfos”, afirmaron.

El desempeño peruano se completó con el oro de Vania Torres en SUP Surf Damas y el bronce de Tamil Martino en SUP Surf Varones, resultados que fueron determinantes para asegurar el tercer lugar en la clasificación general del torneo.

'Mafer' Reyes lidera al equipo peruano que brilló en el Panamericano de surf. Foto: IPD

Respaldo rumbo a Lima 2027

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, los deportistas fueron recibidos por autoridades del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quienes destacaron el impacto de estos logros.

“Gracias por todos los triunfos que le dan al Perú. Es excelente que el surf nacional siga creciendo”, expresó Iván Loayza, presidente encargado del IPD.

Con una delegación de 22 atletas compitiendo en diversas disciplinas, el equipo peruano continúa consolidándose a nivel internacional y ya proyectan un camino sólido rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀! 🇵🇪



Entre aplausos y orgullo, una comitiva del IPD recibió a nuestros medallistas de oro, playa y bronce del Panamericano de Surf, quienes arribaron la madrugada de este martes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. pic.twitter.com/7pqNgDReRm — ipdperu (@ipdperu) May 5, 2026

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