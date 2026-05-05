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‘Mafer’ Reyes, Daniella Rosas y Lucca Mesinas: las figuras del podio en Panamá. Foto: IPD
‘Mafer’ Reyes, Daniella Rosas y Lucca Mesinas: las figuras del podio en Panamá. Foto: IPD
Por Redacción EC

Al ritmo de cánticos y aplausos, los surfistas peruanos María Fernanda ‘Mafer’ Reyes, Daniella Rosas y Lucca Mesinas regresaron a Lima tras su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, donde contribuyeron al tercer lugar por equipos en la Playa Venao.

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