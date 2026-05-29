Ángelo Caro continúa escribiendo páginas importantes para el deporte peruano. El skater nacional escaló dos posiciones en el ranking oficial de World Skate y ahora aparece ubicado en el cuarto lugar del mundo en la modalidad street masculina.

Hace apenas algunos meses, en marzo de 2026, Caro figuraba en el sexto puesto del World Skateboarding Ranking (WSR) con 78,176 puntos, ubicación que ya lo mantenía dentro de la élite global del deporte.

Ahora, tras su ascenso de dos posiciones, el peruano se instala en el cuarto lugar del planeta y reafirma el crecimiento sostenido que viene mostrando en los últimos años.

Copa Mundial de Roma: el próximo gran desafío del peruano

El siguiente reto para Ángelo Caro será la Copa Mundial de la World Skateboarding Tour (WST), torneo programado entre el 14 y 21 de junio en Roma.

¡SALUDEN AL #4 DEL MUNDO! 🔥

Angelo Caro 🇵🇪 subió dos posiciones en el ranking de @WorldSkate_news y entró al top 5 💪✨️🇵🇪



🔜 Se viene la Copa Mundial de la WST en Roma 🇮🇹, del 14 al 21 de junio, donde buscará revalidar su subcampeonato 🥈



¡Vamos, Angelo! ¡Arriba Perú! pic.twitter.com/7xzkYjXmnI — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) May 29, 2026

El peruano llegará a esta competencia con un objetivo claro: volver a pelear por el podio y defender el subcampeonato conseguido anteriormente en este importante certamen internacional.

Su nueva ubicación mundial también lo posiciona como uno de los nombres a seguir dentro de la modalidad street masculina.

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