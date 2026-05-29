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Ángelo Caro resaltó la presencia de un Skatepark en Lima. (Foto: Lima 2019)
Ángelo Caro resaltó la presencia de un Skatepark en Lima. (Foto: Lima 2019)
Por Redacción EC

Ángelo Caro continúa escribiendo páginas importantes para el deporte peruano. El skater nacional escaló dos posiciones en el ranking oficial de World Skate y ahora aparece ubicado en el cuarto lugar del mundo en la modalidad street masculina.

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