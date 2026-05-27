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Peruana de 17 años conquista su segundo título panamericano de ajedrez en El Salvador. Foto: Difusión
Peruana de 17 años conquista su segundo título panamericano de ajedrez en El Salvador. Foto: Difusión
Por Redacción EC

El ajedrez peruano volvió a destacar a nivel internacional gracias a Aymé Maraví Cerón. Con apenas 17 años, la deportista nacional se coronó campeona de la categoría Sub-17 femenino en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, disputado en Sonsonate, El Salvador, consiguiendo así su segundo título continental consecutivo.

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