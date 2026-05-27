El ajedrez peruano volvió a destacar a nivel internacional gracias a Aymé Maraví Cerón. Con apenas 17 años, la deportista nacional se coronó campeona de la categoría Sub-17 femenino en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, disputado en Sonsonate, El Salvador, consiguiendo así su segundo título continental consecutivo.

El certamen se realizó del 11 al 18 de mayo en el Hotel Royal Decameron Salinitas y reunió a cerca de 400 ajedrecistas provenientes de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, México, Cuba, Ecuador, Venezuela y Paraguay.

Aymé Maraví confirmó su dominio en el ajedrez juvenil

La representante peruana mostró un alto nivel competitivo a lo largo del torneo, destacando por su concentración, temple y madurez en cada partida. Maraví Cerón logró imponerse en el podio a competidoras de México y Canadá. El título conseguido en El Salvador se suma al obtenido en Brasil el año pasado, cuando ganó su primera medalla de oro panamericana en la categoría Sub-17 femenino.

Natural de Santa Anita y estudiante del colegio Saco Oliveros, la joven ajedrecista ha construido una destacada trayectoria basada en disciplina, preparación constante y pasión por el deporte ciencia. En 2025 obtuvo el título de Maestra FIDE Femenina.

Además del reciente bicampeonato panamericano, Aymé consiguió la medalla de oro en la modalidad rápida Sub-15 del Mundial Escolar de Ajedrez 2024 realizado en Lima. También obtuvo la medalla de plata en la modalidad clásica Sub-16 del Festival de Ajedrez de la Juventud Uruguay 2024 y alcanzó la medalla de bronce en la categoría Sub-16 del Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2025.

Perú celebra nuevo título internacional: Aymé Maraví conquistó el Panamericano de Ajedrez 2026. Foto: Difusión

Perú sumó más medallas en el Panamericano de Ajedrez

La delegación peruana también consiguió importantes resultados en distintas categorías y modalidades durante el campeonato desarrollado en El Salvador.

En la modalidad clásica, el equipo nacional ganó medallas de oro en la categoría Sub-09 absoluto y con Javier Kazuo Takahashi Guevara en la Sub-13 absoluto.

Asimismo, en ritmo rápido, Lhuanna Jáuregui obtuvo la medalla de oro en Sub-11 femenino; Fabiana Gómez logró el oro en Sub-15 femenino; Irina Rojas consiguió la plata en Sub-15 femenino; y Esther Esteban obtuvo la medalla de plata en Sub-17 femenino.

En blitz, Yamil Reyes alcanzó la medalla de plata en Sub-17 absoluto, mientras que Fabiana Gómez volvió a ganar el oro en Sub-15 femenino y Lhuanna Jáuregui obtuvo la medalla de bronce en Sub-11 femenino.

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