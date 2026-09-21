Por Redacción EC

Perú volvió a subir a lo más alto del downhill juvenil. Pacífico Sarmiento Montero, con apenas 10 años, se coronó campeón mundial de la categoría Boys U11 en los iXS International Rookies Championships, competencia disputada en Schladming, Austria. El joven representante de BikeShop Lima se impuso ante más de 330 ciclistas de 31 países en un certamen considerado el campeonato mundial no oficial de esta disciplina.

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