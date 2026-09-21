Perú volvió a subir a lo más alto del downhill juvenil. Pacífico Sarmiento Montero, con apenas 10 años, se coronó campeón mundial de la categoría Boys U11 en los iXS International Rookies Championships, competencia disputada en Schladming, Austria. El joven representante de BikeShop Lima se impuso ante más de 330 ciclistas de 31 países en un certamen considerado el campeonato mundial no oficial de esta disciplina.

El resultado confirma el gran momento que atraviesa Sarmiento en el circuito internacional. La competencia austríaca, disputada del 19 al 21 de septiembre, reunió a las nuevas generaciones del downhill y se convirtió en una importante vitrina para los talentos que buscan abrirse camino en este deporte. En sus diez ediciones, los iXS International Rookies Championships han visto pasar a figuras que posteriormente destacaron a nivel mundial, como Jackson Goldstone y Vali Höll.

El título en Schladming se suma a una temporada en la que el peruano ya había conseguido importantes resultados. En julio pasado ganó la Rookies Cup de Saalbach, mientras que también terminó segundo en la Rookies Cup de Koprivna, en República Checa. Además, entre 2025 y 2026 consiguió tres triunfos en fechas continentales disputadas en Amancaes, Chile y Santísimo, y se proclamó subcampeón panamericano en 2026.

Los antecedentes de Sarmiento también incluyen resultados destacados fuera de Europa. En 2024, cuando todavía era más pequeño, consiguió la medalla de plata en downhill y el bronce en el Pumptrack Challenge de Crankworx Whistler, en Canadá. Ahora, con el título conseguido en Austria, el joven ciclista peruano añade el logro más importante de su corta carrera y continúa construyendo un nombre propio en el downhill juvenil internacional.