La selección peruana de tiro deportivo comenzó con buenos resultados su participación en el XV Campeonato de Tiro de las Américas CAT Lima 2026. Durante los dos primeros días de competencia, los representantes nacionales consiguieron dos medallas: una de plata y otra de bronce, en el certamen que se desarrolla en la Base Aérea Las Palmas.

Los deportistas nacionales, varios de ellos integrantes de los programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), subieron al podio en las pruebas por equipos de rifle y pistola. La competencia continuará hasta el próximo 1 de diciembre y también otorgará plazas para importantes eventos internacionales.

La primera presea para la delegación peruana llegó en la prueba femenina por equipos de 50 metros rifle 3 posiciones. Alexia Arenas, integrante del Programa Lima 2027; Sara Vizcarra, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD); y Gracia Núñez consiguieron la medalla de bronce tras alcanzar un puntaje de 1696-39x.

Estados Unidos se quedó con la medalla de oro, mientras que México obtuvo la presea de plata.

Kevin Altamirano y Marko Carrillo consiguen la plata para Perú

La segunda medalla nacional fue de plata y llegó en la prueba masculina por equipos de 25 metros pistola tiro rápido. Kevin Altamirano y Marko Carrillo, ambos integrantes del Programa Lima 2027, junto con Berlan Rodríguez, conformaron el equipo peruano que alcanzó el segundo lugar.

Perú suma dos medallas en el Campeonato de Tiro de las Américas y apunta a los Panamericanos 2027. Foto: Andina

Los tiradores nacionales registraron 1685-35x, quedando muy cerca de Estados Unidos, que obtuvo el oro con 1688-35x. Brasil completó el podio con la medalla de bronce.

Además, Kevin Altamirano tuvo una destacada participación individual en la prueba de 25 metros pistola tiro rápido. El peruano consiguió avanzar a la final y terminó en la quinta posición.

Nicolás Pacheco compite este miércoles en Lima 2026

Las competencias del Campeonato de Tiro de las Américas continúan este miércoles 25 de noviembre con distintas pruebas, entre ellas el skeet masculino, que contará con la participación del peruano Nicolás Pacheco.

Tiradores peruanos destacan en Lima 2026 con dos medallas en competencia continental. Foto: Andina

El tirador nacional forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD y buscará destacar en una nueva jornada del certamen continental.

Finalmente, cabe resaltar, que el XV Campeonato de Tiro de las Américas CAT Lima 2026 tiene especial importancia para los deportistas participantes, debido a que entrega 208 cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y 12 plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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