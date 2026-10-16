Aleska Musiris se corona campeona panamericana de esquí acuático en Paraguay. Foto: Instagram/@fepesqui
Aleska Musiris se corona campeona panamericana de esquí acuático en Paraguay. Foto: Instagram/@fepesqui
Por Redacción EC

La deportista peruana Aleska Musiris se consagró campeona panamericana en la modalidad de figuras (tricks), categoría Sub-14 femenina, durante el Campeonato Panamericano de Esquí Acuático que se disputa en el Lago Manene, en Paraguay.

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