La deportista peruana Aleska Musiris se consagró campeona panamericana en la modalidad de figuras (tricks), categoría Sub-14 femenina, durante el Campeonato Panamericano de Esquí Acuático que se disputa en el Lago Manene, en Paraguay.

La representante nacional se quedó con la medalla de oro y superó a las estadounidenses Zoe Atwell y Elis Malitz, quienes completaron el podio con las preseas de plata y bronce, respectivamente. El resultado representa un importante logro para el deporte peruano y destaca el potencial de las nuevas generaciones del esquí acuático nacional.

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Aleska Musiris conquista el oro frente a Estados Unidos

Musiris alcanzó el primer lugar en una competencia que reunió a deportistas de la categoría Sub-14. Su victoria en figuras, modalidad en la que los esquiadores realizan maniobras y trucos para sumar puntos, le permitió subir a lo más alto del podio y dejar la bandera peruana en el primer lugar.

El resultado también pone en relieve el trabajo de formación de jóvenes talentos en el esquí acuático peruano, una disciplina en la que los representantes nacionales buscan consolidar su presencia en competencias internacionales.

Así quedó el podio de figuras Sub-14 femenino

La clasificación de la modalidad de figuras (tricks) femenina Sub-14 quedó encabezada por Perú, con dos representantes de Estados Unidos en el segundo y tercer puesto.

Medalla de oro: Aleska Musiris (Perú).

Medalla de plata: Zoe Atwell (Estados Unidos).

Medalla de bronce: Elis Malitz (Estados Unidos).

Con este triunfo, Musiris suma un resultado destacado para el deporte nacional en el certamen continental que se desarrolla en Paraguay.

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