Kevin Martínez derrota a Argentina y le da a Perú una nueva medalla de oro en Santa Fe 2026. Foto: @copteamperu
Kevin Martínez derrota a Argentina y le da a Perú una nueva medalla de oro en Santa Fe 2026. Foto: @copteamperu
Por Redacción EC

Kevin Martínez volvió a subir a lo más alto del podio y le dio una nueva medalla de oro al Perú. El representante nacional se consagró campeón de la prueba individual masculina de Paleta Frontón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de superar al argentino Guillermo Osorio.

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