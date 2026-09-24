Kevin Martínez volvió a subir a lo más alto del podio y le dio una nueva medalla de oro al Perú. El representante nacional se consagró campeón de la prueba individual masculina de Paleta Frontón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de superar al argentino Guillermo Osorio.

En la final, disputada en Rosario, Martínez se impuso por 15-11 ante el representante local y aseguró la presea dorada para la delegación peruana.

El triunfo tiene un significado especial para la Paleta Frontón peruana, pues Santa Fe 2026 marca la primera participación de una selección nacional de esta disciplina en unos Juegos Suramericanos. La competencia se desarrolla en una cancha especialmente instalada en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La presencia de Martínez en esta edición también representa la continuidad de una trayectoria destacada en competencias internacionales. El frontonista ya había conseguido el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde derrotó precisamente al argentino Guillermo Osorio en la final individual masculina.

🇵🇪🥇 ¡𝗣𝗲𝗿𝘂́, 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼́𝗻!



🔥 Kevin Martínez conquistó la medalla de oro en la categoría masculina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, junto a Valeria Garcés, hace que el Perú se consagre campeón en ambas… pic.twitter.com/VjSwgGyU2S — ipdperu (@ipdperu) September 24, 2026

Un debut histórico para la Paleta Frontón

La participación en Santa Fe 2026 representa un momento inédito para un deporte nacido en Perú. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) destacó que esta es la primera vez que la Paleta Frontón peruana compite fuera del país en una competencia internacional de esta magnitud.

Antes de la final, Martínez ya había expresado la expectativa que existía dentro del equipo peruano por conseguir el máximo premio.

“Estamos muy enfocados en que esto sea el inicio de algo muy grande para la Paleta Frontón. Estamos con toda la intención, junto con mi compañera Valeria Garcés, de sacar la presea máxima para el Perú”, señaló el deportista, según declaraciones difundidas por el IPD.

Finalmente, el objetivo se cumplió. Martínez se impuso en la final ante Osorio y convirtió esa histórica participación internacional en una nueva medalla de oro para el deporte peruano.