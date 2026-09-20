Stefano Peschiera le dio una nueva alegría al Perú. El velerista nacional conquistó la medalla de oro en la categoría ILCA 7 masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras una actuación que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.
El representante peruano afrontó la definición hasta el final y terminó imponiéndose en la modalidad de bote individual. Peschiera, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, sumó así una nueva alegría para la delegación nacional en esta competencia internacional.
El triunfo también reafirma el protagonismo de Peschiera en la vela peruana. Con experiencia en grandes escenarios, el deportista volvió a demostrar su regularidad y capacidad para competir por los primeros lugares en una prueba que exige precisión y constancia.
De esta manera, Stefano Peschiera coloca a la Bicolor en los ojos del mundos. Su medalla de oro se suma a los resultados obtenidos por la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más