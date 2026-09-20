¡Oro para Perú! Stefano Peschiera se consagra campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡Oro para Perú! Stefano Peschiera se consagra campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Stefano Peschiera le dio una nueva alegría al Perú. El velerista nacional conquistó la medalla de oro en la categoría ILCA 7 masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras una actuación que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.

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