Stefano Peschiera le dio una nueva alegría al Perú. El velerista nacional conquistó la medalla de oro en la categoría ILCA 7 masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras una actuación que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.

El representante peruano afrontó la definición hasta el final y terminó imponiéndose en la modalidad de bote individual. Peschiera, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, sumó así una nueva alegría para la delegación nacional en esta competencia internacional.

El triunfo también reafirma el protagonismo de Peschiera en la vela peruana. Con experiencia en grandes escenarios, el deportista volvió a demostrar su regularidad y capacidad para competir por los primeros lugares en una prueba que exige precisión y constancia.

De esta manera, Stefano Peschiera coloca a la Bicolor en los ojos del mundos. Su medalla de oro se suma a los resultados obtenidos por la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

🥇⛵ ¡𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́ 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗼! 🇵🇪



🔥 ¡Otra vez campeón! Stefano Peschiera conquistó la medalla de oro en ILCA 7 masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, demostrando una vez más su talento,… pic.twitter.com/lAEw7Xwg1c — ipdperu (@ipdperu) September 20, 2026

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