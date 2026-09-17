El bowling peruano volvió a celebrar en una competencia internacional. La dupla conformada por Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki consiguió la medalla de oro en los dobles masculinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los representantes nacionales tuvieron una destacada actuación en la pista y se quedaron con el primer lugar de la prueba, sumando una nueva presea dorada para la delegación peruana. El bowling forma parte del programa oficial de los Juegos Suramericanos y las competencias se desarrollan en el Norcenter, en Vicente López, Buenos Aires.

La dupla peruana integrada por Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki logró imponerse en la competencia de dobles masculinos y subir a lo más alto del podio.

Ambos deportistas forman parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y volvieron a demostrar el nivel del bowling peruano en una competencia continental. Esta victoria permite a Perú sumar una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos.

Una dupla que ya había destacado este año

El resultado también confirma el buen momento que atraviesan los representantes peruanos. En el Campeonato Suramericano CONSUBOWL 2026, Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa consiguieron el oro en dobles masculino, mientras que la delegación peruana también sumó otras preseas.

🥇🇵🇪 ¡𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗯𝗼𝘄𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗼!



La dupla conformada por Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki se quedó con la medalla de oro en los dobles masculinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🎳🏆



Los integrantes del Programa de Apoyo al… pic.twitter.com/GbRbcoRABI — ipdperu (@ipdperu) September 17, 2026

En Santa Fe 2026, Ishikawa volvió a subir al primer lugar, esta vez haciendo dupla con Tokashiki y aportando otra medalla dorada para el equipo nacional.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y cuentan con 43 deportes y 60 disciplinas en su programa. El bowling se disputa como una de las disciplinas de los Juegos y contempla pruebas individuales y de dobles en las ramas masculina y femenina.

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