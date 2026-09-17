Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki hacen historia y le dan el oro a Perú en Santa Fe 2026. Foto: IPD
Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki hacen historia y le dan el oro a Perú en Santa Fe 2026. Foto: IPD
Por Redacción EC

El bowling peruano volvió a celebrar en una competencia internacional. La dupla conformada por Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki consiguió la medalla de oro en los dobles masculinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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