icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Óscar Fernández estuvo al frente del IPD en dos oportunidades. (Foto: IPD)
Óscar Fernández estuvo al frente del IPD en dos oportunidades. (Foto: IPD)
Por Marco Quilca León

El Instituto Peruano del Deporte vive, una vez más, momentos de inestabilidad tras la inminente salida de Sergio Ludeña a su cargo como presidente por pedido del gobierno central. Mientras los Juegos Panamericanos Lima 2027 continúa acercándose, el IPD busca una cabeza. Uno de los candidatos es Óscar Fernández, quien confirmó en esta entrevista su postulación. Además, señaló la necesidad de crear una nueva ley del deporte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista