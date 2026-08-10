—El Comercio conoció que es candidato a presidir el IPD. ¿Es cierto?

Sí estoy postulando a una plaza. Es correcto.

—¿Ya pasó las entrevista?

En su momento me han pedido información. Hice algún andamiento de información que se me pidió y la pasé. Subsané algo de mi CV. Ese es el estatus. Solamente queda esperar que hagan la designación. Eso es lo que le toca al gobierno.

Óscar Fernández

—Fue asesor de Sergio Ludeña, el aún presidente del IPD, durante tres días. ¿Eso afecta su candidatura?

Acuérdate que asumí la cartera del Ministerio de Trabajo en octubre del año pasado por una coyuntura imprevista referente al gobierno de Dina Boluarte que ocasionó que entre un gobierno de emergencia. Entonces, cuando el gobierno de José Jerí también cesa sus funciones, me convoca el presidente (José María) Balcázar, y yo sigo hasta el 29 de mayo en función del Ministerio de Trabajo, del cual yo renuncio ese día. Cuando renuncio, me convocan las partes deportivas que yo manejo porque yo soy dirigente deportivo hace años, soy presidente de la Asociación Iberoamericana de Atletismo desde 2019 hasta la fecha, porque le surge ver un tema de los Juegos Panamericanos porque estamos contra el tiempo. Me preguntaron si podía asumir el control de los Panamericanos y que me podían brindar una asesoría.

—Asesor para los Panamericanos...

En realidad hubiera sido más que un asesor si no hubiese intervenido en la misma organización. Pero cuando deciden hacer esa designación me confirman de que ya no gozaba del apoyo del gobierno y simplemente me dijeron que no querían contar con mis servicios. Entonces renuncié. Por eso es que yo me quedé tres días ahí. Yo puedo tener un pensamiento ideológico, pero yo trabajo para el país. He trabajado en situaciones bien complicadas. Si el país me convoca, sea cualquier tipo de gobierno que esté, lo que me corresponde es aceptar. Si tengo tiempo, salud y puedo, aceptaría. Por eso Ludeña, que me convocó para eso, me sentí un poco halagado porque sentí que él necesitaba ayuda, pero si esa ayuda el gobierno no lo desea, era mejor que renuncie.

—¿Cree que eso debilita su candidatura?

No lo sé. Es un trabajo profesional. Es lo que yo sé hacer. Para eso he sido formado. Si eso se ve como un sesgo o un problema, creo que más sesgos tendrían por haber sido ministro de Trabajo del presidente Balcázar. Pero, como te digo, somos cuadros públicos que estamos dispuestos y presentes para poder trabajar.

—Desde 2022, un jefe de IPD dura en promedio 8 meses. Usted estuvo en dos oportunidades. ¿Por qué sucede esto?

Ustedes me hicieron una nota cuando entré al IPD, en 2016. Y la misma situación no ha cambiado. La propia organización, conforma a la ley del deporte que existe hoy, hace que el IPD sea una organización muy complicada de llevar porque tiene intervenciones e intereses de diversas personas. Entonces, uno puede tener un criterio y otros tienen otro criterio y se ha llevado a un tema más de hinchaje popular. Lo que dice la tribuna.

—¿A qué se refiere con eso?

Te ejemplifico con el fútbol. Hoy vamos a aplicar una estrategia para llegar al Mundial. En mitad de camino las cosas no van bien y todos abortan la estrategia. Por lo tanto, no se completa el trabajo y simplemente esperan que otra estrategia dé resultado. Lo que debe ocurrir es que a las personas que sabemos del tema tienen que dejarnos trabaja para tener un resultado. Pero esas personas tienen que liderar y estar formadas en el deporte. Me acuerdo de Gustavo San Martín. Él pudo lidiar dos años o más en una situación más inestable. Cuando estuve en el IPD, cumplí casi dos años. Y prometí que Perú iba a sacar 40 medallas en los Juegos Panamericanos 2019. Y mi pronóstico se cumplió, aún cuando ya no estaba en el cargo. Pero eso es porque había dejado armada la organización para que se cumpla el objetivo.

—¿Entonces el poco tiempo que dura un presidente en el IPD es por la falta de confianza?

Es que tienen que confiar en hacer un buen equipo. Si soy elegido o lo es otro técnico deportivo importante, la clave es dejar trabajar, que produzcan un resultado en lo que se enfocará el proyecto determinado. No es coherente cortar tantos presidentes. Ahora si los están cortando porque son presidentes que no tienen ninguna estrategia, que han entrado por temas políticos, ya eso es otra cosa. Entonces quizá el enfoque sea que lo han politizado mucho, por eso es que duran tan poco.

—¿Cuál es su posición sobre el futuro de Lima 2027?

El IPD tenía muchos problemas antes de que le asigne una responsabilidad mayor que era alegado. Cuando los fusionan, el problema para el IPD se potenció. Entonces está claro que el presidente del IPD actualmente no es solamente presidente del IPD, sino también de los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de un doble trabajo y en una organización que tiene muchos problemas. Lo que yo veo como visión en estos momentos es preocupar enfocarnos en que la organización de Lima 2027 salga óptima, tanto los Panamericanos como los Parapanamericanos. Para eso tenemos personas que han trabajado en Lima 2019 y se suman otros actores profesionales que estamos en capacidad de que el evento salga óptimo. En paralelo tenemos que encargar a una área deportiva que pueda liderar las posibilidades de medallas que nosotros tenemos para el otro año y tenemos que apoyar a estos deportistas de la mejor manera posible con todos los recursos que tengamos. Ese es el plan en primera mano e inmediatez que hay que tomar.

¡𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗣𝗗! 🇵🇪🤸‍♀️



La selección peruana de gimnasia vivió una jornada especial en la Videna del IPD junto a Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia.



Nuestros chicos, incluidos integrantes del Programa… pic.twitter.com/RGxg8i0VI6 — ipdperu (@ipdperu) August 8, 2026

—¿Y qué piensa sobre el deporte en general en el país?

Tengo que tengo que ser honesto: tenemos que proponer una nueva ley del deporte que involucre a la actividad física como un elemento de suma importancia para la población, sumado a la parte recreativa, escolar y a lo que se considera capacitación de los profesores de educación física del Ministerio de Educación. Eso más deporte que son las federaciones. Eso es lo que se tiene que trabajar y potenciar con una nueva ley.

—¿Y la ley actual?

Ya no da para más, es muy antigua y ocasiona diferentes tipos de publicaciones dentro de una organización que de por sí es una organización que tiene bastantes debilidades y que muchas personas, que tienen otro tipo de intereses, las hacen notar. Por decir, uno asume la presidencia del IPD y no puede pretender que el estadio Mariano Melgar o el estadio de Puno sean perfectos al mes siguiente porque son temas de infraestructura que tienen un legado muy antiguo que no se ha hecho nada y son brechas que no se han podido cerrar. Entonces, todo ese tipo de información deportiva tenemos que ver cómo la trabajamos para delinear ya la ruta de lo que sería el deporte para los próximos diez años. Ese camino tenemos que dejarlo implementando la política de actividad física, recreación y deporte que ya está aprobada y es una política que tenemos que implementar. Todo esto tiene que ir de la mano con los escolares. Y ese es un reto que yo asumí porque fui director del Ministerio de Educación para los Juegos Escolares. Ya hice dos juegos escolares, dos eventos. Los juegos escolares empiezan en la etapa UGEL, en las escuelas, etapa regional, etapa nacional y mueven más de más de 2 millones de alumnos. Entonces estamos en capacidad de hacer eso. También tenemos que involucrar a ellos en esta organización de los Juegos Panamericanos.

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