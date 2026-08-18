El Ministerio de Educación (Minedu) aceptó la renuncia de Sergio Ludeña Visalot a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Gobierno designó en su reemplazo a Óscar Fernández Cáceres, según las resoluciones supremas 20 y 21 publicadas en las Normas Legales del diario El Peruano.

Fernández Cáceres cuenta con experiencia al frente del organismo deportivo, pues presidió el IPD entre 2016 y 2018. Además, ocupó anteriormente el cargo de ministro de Trabajo durante los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar. Ahora retorna a la institución en una etapa marcada por los preparativos para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El cambio en la conducción del IPD se produce después de la controversia generada por la fumigación de un albergue de la Videna mientras permanecían judocas dentro del recinto. El caso provocó el inicio de investigaciones y una denuncia penal, además de una investigación administrativa interna anunciada por la entonces máxima autoridad de la institución.

Ludeña señaló que la fumigación no estaba programada para ese sector de la Videna y anunció que el IPD entregaría a la Policía los registros de las cámaras de seguridad. También cuestionó el ingreso de personas ajenas a la institución al lugar y sostuvo que se buscaba identificar a los involucrados para incorporarlos en la denuncia correspondiente.

Con la aceptación de la renuncia de Ludeña y la designación de Óscar Fernández, el Ejecutivo concretó el relevo en la conducción del IPD. El nuevo presidente asume nuevamente una institución que ya conoce y tendrá entre sus principales desafíos continuar con las tareas vinculadas a Lima 2027.

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