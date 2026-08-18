Óscar Fernández vuelve al IPD: Gobierno acepta renuncia de Sergio Ludeña y designa a su reemplazo. (Foto: IPD)
Óscar Fernández vuelve al IPD: Gobierno acepta renuncia de Sergio Ludeña y designa a su reemplazo. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) aceptó la renuncia de Sergio Ludeña Visalot a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Gobierno designó en su reemplazo a Óscar Fernández Cáceres, según las resoluciones supremas 20 y 21 publicadas en las Normas Legales del diario El Peruano.

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