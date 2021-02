Hace unos días, Óscar Valdez tuvo un frenético encuentro ante su rival y amigo Miguel Berchelt por el campeonato mundial WBC del superpluma. Ambos deportistas tuvieron este encuentro para proclamarse como único vencedor, siendo Valdez el que quedó de pie sobre la lona.

Por ello, tras el pasar de los días, sostuvo una entrevista ante un medio de comunicación y reveló algunos detalles sobre su última pelea y sobre la tristeza que le embargó al ver a su compatriota dentro de una ambulancia.

“Hoy por la mañana pude ver la repetición de la pelea por Box Azteca. Me llenó de tristeza ver al ‘Alacrán’ Berchelt de esa manera; lo último, cómo lo subieron a la ambulancia. Es un gran amigo, es un gran campeón, estoy seguro que va a regresar con la mano en alto y va a volver a ser campeón mundial”, manifestó al portal Récord.

“Obviamente uno ve una cosa arriba del ring. No sentía que (Miguel) estaba tan lastimado de lo enfocado que estaba, pero viendo las repeticiones de nuevo se ve otra historia de la que estaba viendo arriba del ring. Sentía cerrada la pelea, aunque sentía que iba ganando pensé que estaba cerrada la pelea. Sin duda ver la pelea me llenó de felicidad pero a la vez me dio un poco de tristeza ver a un compañero, a un amigo de esa manera”, detalló.

Cabe precisar que el deportista nacido en México, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, alzando la bandera de su país con orgullo tras aquel logro.

“No me gustaría una revancha con el ‘Alacrán’ Berchelt por muchas razones. En primera, me gustaría conservar la amistad que tenemos, segundo me gustaría unificar, hacer las peleas mandatorias y por último creo que el público se quedó satisfecho”, explicó.

“Dejamos en claro que somos superior al rival, entonces estoy aquí para pelear con los que me pongan. Si el público quiere una pelea con el ‘Alacrán’ Berchelt, pues adelante, pero creo que lo dejamos en claro. El boxeador que la gente quiera ver y el público diga yo estoy dispuesto a pelear con el que sea”, sustentó.

