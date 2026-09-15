Itzel Delgado conquista la plata en Stand Up Paddle y suma otra medalla para Perú. Foto: IPD
Itzel Delgado conquista la plata en Stand Up Paddle y suma otra medalla para Perú. Foto: IPD
Por Redacción EC

Con los colores del Perú como inspiración, Itzel Delgado volvió a demostrar su calidad y consiguió la medalla de plata en Stand Up Paddle Race durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.