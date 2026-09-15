Con los colores del Perú como inspiración, Itzel Delgado volvió a demostrar su calidad y consiguió la medalla de plata en Stand Up Paddle Race durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El deportista nacional tuvo una destacada actuación en la competencia desarrollada en Mar del Plata, Argentina, subsede de las pruebas de surf de estos Juegos Suramericanos, y volvió a subir al podio en una importante cita internacional.

Itzel Delgado conquista la plata en Stand Up Paddle y suma otra medalla para Perú. Foto: IPD

Delgado llegaba a Santa Fe 2026 como una de las principales cartas de medalla de la delegación peruana. El representante nacional cuenta con una trayectoria que incluye preseas en los Juegos Panamericanos y una reciente medalla de oro en los Juegos Bolivarianos.

Ahora, el deportista vuelve a conseguir un resultado internacional importante con la plata en Stand Up Paddle Race, una disciplina en la que Perú busca consolidar su presencia en el alto nivel.

¿Qué es el Stand Up Paddle Race?

El Stand Up Paddle (SUP) Race es una disciplina de velocidad sobre el agua. Los competidores permanecen de pie sobre una tabla y avanzan utilizando un remo de una sola pala.

La prueba exige una combinación de resistencia, equilibrio, técnica y capacidad para mantener un ritmo elevado durante el recorrido.

En Santa Fe 2026, las competencias de surf se realizan en la subsede de Mar del Plata, donde Delgado consiguió ubicarse entre los mejores de la prueba y aseguró una nueva presea para el Perú.

Perú suma ocho medallas de plata en Santa Fe 2026

Con el resultado de Itzel Delgado, Perú alcanzó 13 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: dos de oro, ocho de plata y tres de bronce.

¡MEDALLA DE PLATA! 🥈🇵🇪

Itzel Delgado 🇵🇪 sigue ampliando su legado y suma una nueva medalla a su palmarés tras finalizar segundo en la final de Stand Up Paddle de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



¡GRANDE, ITZEL! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/fsHIvQf1Sf — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 15, 2026

Las preseas conseguidas por la delegación nacional hasta el momento son:

Medallas de oro

Luis Suárez – EA SPORTS FC masculino (Esports).

Marko Carrillo y Annia Becerra – Equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.

Medallas de plata

Mariana Soriano – Florete individual femenino (esgrima).

Rafaela Fernandini – 100 metros libres femenino (natación).

Luis Bardalez – 65 kg masculino (levantamiento de pesas).

María Luisa Doig – Espada individual femenino (esgrima).

Patricia Pérez – EA SPORTS FC femenino (Esports).

Itzel Delgado – Stand Up Paddle Race.

Medallas de bronce

Faviana Gavidia – 49 kg femenino (levantamiento de pesas).

Alessio Fukuda – Florete individual masculino (esgrima).

Deysi Jilapa y Jose Ullilen – Equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.

Miguel Ángel Preciado – 70 kg masculino (levantamiento de pesas).

Ana Ricci – Trampolín individual 3 m femenino (clavados).

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