“Nosotros no estamos sentados en una oficina. Salimos a cazar marcas”: Pablo Greco, jefe de marca y expansión regional de la AFA y LPF en SportBiz Perú | Rímac 2026
SportBiz Perú | RIMAC 2026 reunió a más de 300 profesionales del ecosistema deportivo en Lima, en una jornada que combinó capacitación, networking y oportunidades de negocio para impulsar el crecimiento de la industria en el país.
Más de 300 profesionales vinculados al ecosistema deportivo se reunieron este 17 de septiembre en Miraflores para participar en SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional de Sports Business que lleó a su segunda edición en el país. El evento se llevó a cabo en el Atlantic City y reunió a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios.
Más de 300 profesionales vinculados al ecosistema deportivo se reunieron este 17 de septiembre en Miraflores para participar en SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional de Sports Business que lleó a su segunda edición en el país. El evento se llevó a cabo en el Atlantic City y reunió a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios.
La jornada fue organizada por INYOGO, consultora de marketing con diez años de experiencia en el mercado, que busca generar espacios de conocimiento, capacitación y networking en torno a una industria deportiva en constante crecimiento. Además de las conferencias y actividades, el encuentro conectó a los distintos actores del sector y abrir nuevas oportunidades de negocio.
Pablo Greco, jefe de marca y expansión regional de la AFA y LPF en SportBiz Perú Rímac 2026: “Nosotros no estamos sentados en una oficina. Salimos a cazar marcas. El fútbol ya no es solo un deporte. Es entretenimiento”.
Conoce las ponencias en las que participará El Comercio
Panel: “Cuando la liga se convierte en producto”
Panelistas:
André Genit Hemmerde – Gerente Comercial y de Marketing de la Liga de Fútbol Profesional
Juan Raúl Mejía – Ejecutivo de LALIGA para los mercados de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, con experiencia en desarrollo de negocio e internacionalización de la marca.
Moderador: Miguel Villegas – Editor de DT de El Comercio.
Panel: “Miami HEAT: Del conocimiento a la conexión con el fan” – Panelistas:
Conferencia en formato entrevista con Rodrigo Barros, Product Manager de Miami HEAT.