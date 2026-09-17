Por Jasson Curi Chang

Más de 300 profesionales vinculados al ecosistema deportivo se reunieron este 17 de septiembre en Miraflores para participar en SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional de Sports Business que lleó a su segunda edición en el país. El evento se llevó a cabo en el Atlantic City y reunió a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios.

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