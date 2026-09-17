Cintillo SportBiz Perú

Más de 300 profesionales vinculados al ecosistema deportivo se reunieron este 17 de septiembre en Miraflores para participar en SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional de Sports Business que lleó a su segunda edición en el país. El evento se llevó a cabo en el Atlantic City y reunió a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios.

La jornada fue organizada por INYOGO, consultora de marketing con diez años de experiencia en el mercado, que busca generar espacios de conocimiento, capacitación y networking en torno a una industria deportiva en constante crecimiento. Además de las conferencias y actividades, el encuentro conectó a los distintos actores del sector y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Pablo Greco, jefe de marca y expansión regional de la AFA y LPF en SportBiz Perú Rímac 2026: “Nosotros no estamos sentados en una oficina. Salimos a cazar marcas. El fútbol ya no es solo un deporte. Es entretenimiento”.

Conoce las ponencias en las que participará El Comercio

Panel: “Cuando la liga se convierte en producto”

Panelistas:

André Genit Hemmerde – Gerente Comercial y de Marketing de la Liga de Fútbol Profesional

Juan Raúl Mejía – Ejecutivo de LALIGA para los mercados de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, con experiencia en desarrollo de negocio e internacionalización de la marca.

Moderador: Miguel Villegas – Editor de DT de El Comercio.

Panel: “Miami HEAT: Del conocimiento a la conexión con el fan” – Panelistas:

Conferencia en formato entrevista con Rodrigo Barros, Product Manager de Miami HEAT.

Moderador: Raúl Castillo, exsubdirector de Depor