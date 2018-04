Manny Pacquiao señaló que todavía no ha elegido un entrenador para preparar su combate contra Lucas Matthysse, en Kuala Lumpur el 15 de julio, en el que el argentino pondrá en juego su título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El veterano gurú de los cuadriláteros Freddie Roach, su entrenador de toda la vida, anunció el viernes que rompía su relación con Manny Pacquiao.

"Manny (Pacquiao) y yo hemos recorrido un gran camino durante 15 años, más largo que muchos matrimonios y una rareza en el mundo del boxeo", dijo Roach.

"Estaría mintiendo si dijera que no me dolió que no me llamara personalmente para comunicarme su decisión pero los grandes momentos que hemos vivido juntos son más importantes", subrayó.

Pacquiao señaló en las redes sociales este lunes que le gustaría tomar una decisión a lo largo de esta semana sobre el equipo que le acompañará en el rincón en Kuala Lumpur en el combate contra Matthysse.

"En contra de las declaraciones que yo personalmente no hice y que están circulando en los medios, no he tomado una decisión sobre mi principal entrenador para el combate del 15 de julio contra Mathysse", señaló Pacquiao.

"Tomaré una decisión a lo largo de esta semana. Cuando la decisión esté tomada, Freddie será el primero en ser informado y entonces lo diré a los medios", añadió.

Pacquiao, de 39 años, que ha ganado el título mundial en ocho pesos diferentes, no sube a un cuadrilátero desde su derrota a los puntos con el australiano Jeff Horn en Brisbane el pasado julio, donde perdió su título de peso welter de la OMB.

Matthysse, de 35 años, suma 39 victorias (36 por KO), y conquistó su cinturón en enero al derrotar al tailandés Teerachai Sithmorseng.



