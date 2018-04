Pacquiao vs. Matthysse: boxeador argentino viajó a Filipinas para promocionar combate

Lucas Matthysse, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aseguró que está preparado para superar al astro filipino Manny Pacquiao, en un combate que se realizará el 15 de julio en Kuala Lumpur, Malasia.

En una conferencia en Buenos Aires, antes de partir rumbo a Filipinas para el primer cara a cara de la gira promocional, el campeón argentino dijo sentirse muy confiado a pesar de enfrentar a un ícono del boxeo.

"Esta es una pelea que se da una en un millón, pero soy campeón y quiero retener mi cinturón. Estoy preparado para ganar y sólo pienso en que voy a lograrlo", afirmó Matthysse, que tiene una marca de 39-4 -con 36 victorias por KO- y se consagró en enero al vencer por nocaut al tailandés Tewa Kiram.

En tanto Pacquiao, de 39 años, suma nueve títulos mundiales y posee un récord de 59-7-2 (38 por KO), motivo por el cual es admirado por su próximo rival.

"No dudé en aceptar la pelea, porque seguí toda la carrera de Pacquiao y me encanta como deportista y como persona", agregó el argentino de 35 años.

Póster promocional del combate entre Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse. (Foto: AFP)

"Estoy contento porque la oportunidad me llega en un momento muy particular de mi vida. No tengo presiones ni miedo a perder, tengo mucha confianza en mis condiciones", apuntó también 'La Máquina' ante la prensa.

"Muchos pueden pensar que lo económico pesó más que lo deportivo. Pero cuando Mario (Arano) mi promotor, me comentó que existía la chance de pelear con Pacquiao, le dije que hiciera lo imposible por la pelea sin preguntar cuánto me iban a pagar. Yo quiero gloria deportiva y la felicidad de mi familia. La bolsa de esta pelea se paga sola, la gloria no", comentó Matthysse en una entrevista para 'La Nación Deportes'.

El argentino Lucas Matthysse está trabajando para retener su cinturón welter de la AMB y para ello tendrá que superar a la megaestrella Manny Pacquiao. El púgil sudamericano, a la vez, comentó que lo retirará para siempre del boxeo.



