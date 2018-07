El argentino Lucas Matthysse, "La Máquina", defiende este fin de semana ante la leyenda filipina, Manny Pacquiao, "Pac-man", el título de campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el centro Axiata Arena de Kuala Lumpur.

"Yo estoy convencido de que puede ser mi última pelea. Me tengo mucha confianza para ganarle y retirar a Pacquiao", expresó Lucas 'La Máquina' Matthysse para el diario 'La Nación' en abril de este año. Con la pelea a punto de iniciar y los dos luchadores ya preparados. El argentino se muestra confiado y sus declaraciones así lo muestran.

"Siempre quise pelear con alguien como él", dijo el argentino, que se consideró preparado "al ciento por ciento" durante la presentación de ambos púgiles el jueves en Kuala Lumpur.

"Me siento muy seguro de que tendré éxito (...), me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración", añadió Matthysse.



"Yo tengo dos manos fuertes y el se mueve muy bien. Quizás va a salir a boxear desde afuera, pero en cualquier momento puede venir", dijo.

"Quiero derrotar a un luchador legendario como Manny", afirmó "La Máquina" tras llegar a Kuala Lumpur acompañado de su equipo, entre ellos el entrenador Joel Díaz y el representante Mario Arano.

"Pacquiao es una gran peleador, pero todavía no se ha enfrentado a 'La máquina'", aseguró Matthyse ante la prensa internacional.



