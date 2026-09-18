El pádel peruano está a las puertas de protagonizar un momento histórico. Por primera vez, una selección nacional de esta disciplina representará al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que marcará el estreno del pádel como deporte oficial dentro del ciclo olímpico. La delegación peruana ya participó en la ceremonia de abanderamiento y presentación rumbo al certamen.

La presentación de la delegación peruana reunió a cerca de 500 deportistas de 38 disciplinas, quienes recibieron el reconocimiento previo a su participación en los XIII Juegos Suramericanos. Entre ellos estuvieron los integrantes de la primera selección nacional de pádel, que afrontarán un desafío inédito para este deporte en el país.

La presencia del pádel en Santa Fe 2026 representa un nuevo paso en el proceso de crecimiento y desarrollo de esta disciplina en Perú. Su incorporación como deporte oficial en los Juegos Suramericanos abre además una nueva ventana dentro del camino hacia las principales competencias del ciclo olímpico.

¿Quiénes representarán a Perú en pádel?

La selección peruana estará conformada por Nicole Aragonés, María Paula Torres, Octavio Ceballos y Sergio Monges, quienes tendrán la responsabilidad de representar al país en esta primera participación oficial del pádel en unos Juegos Suramericanos.

El equipo nacional estará acompañado por el entrenador Cristian Vier, quien dirigirá a los cuatro deportistas durante la competencia en territorio argentino.

¿Cuándo competirá Perú en Santa Fe 2026?

La competencia de pádel se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Rafaela, Argentina. Allí, la delegación peruana tendrá la oportunidad de formar parte de un acontecimiento inédito para este deporte, que por primera vez será incluido oficialmente en los Juegos Suramericanos.

El debut permitirá además medir el nivel del pádel peruano frente a otras delegaciones de la región y sumar experiencia internacional en una competencia vinculada al ciclo olímpico.