Una nueva página para el deporte peruano: la selección de pádel competirá por primera vez en Santa Fe. Foto: Federación Peruana de Pádel
Una nueva página para el deporte peruano: la selección de pádel competirá por primera vez en Santa Fe. Foto: Federación Peruana de Pádel
Por Redacción EC

El pádel peruano está a las puertas de protagonizar un momento histórico. Por primera vez, una selección nacional de esta disciplina representará al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que marcará el estreno del pádel como deporte oficial dentro del ciclo olímpico. La delegación peruana ya participó en la ceremonia de abanderamiento y presentación rumbo al certamen.

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