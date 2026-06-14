Por Redacción EC

La Paleta Frontón es el único deporte de origen peruano y una de las disciplinas que más ha crecido en el país durante la última década. Aunque su historia se remonta a los años 30 y fue oficializada en 1945, hoy vive una nueva etapa impulsada por campeones internacionales, una creciente presencia en las regiones y una generación de jóvenes talentos que busca llevar este deporte a nuevas audiencias.

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