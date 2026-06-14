La Paleta Frontón es el único deporte de origen peruano y una de las disciplinas que más ha crecido en el país durante la última década. Aunque su historia se remonta a los años 30 y fue oficializada en 1945, hoy vive una nueva etapa impulsada por campeones internacionales, una creciente presencia en las regiones y una generación de jóvenes talentos que busca llevar este deporte a nuevas audiencias.

El Perú ha logrado posicionarse como una potencia en esta disciplina gracias a los resultados obtenidos en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos y los Juegos Bolivarianos. Al mismo tiempo, los torneos nacionales vienen reuniendo a cientos de deportistas en distintas ciudades del país, reflejando un crecimiento sostenido tanto en el alto rendimiento como en las categorías formativas.

Desde referentes consolidados como Kevin Martínez hasta jóvenes promesas como Valentino Salinas, pasando por figuras en ascenso como Joao Velásquez, Valeria Garcés y Andre Bellido, el frontón peruano atraviesa uno de los momentos más interesantes de su historia reciente.

Kevin Martínez

Es uno de los máximos referentes y figuras dominantes de la paleta frontón en Perú. Su mayor logro llegó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde obtuvo la medalla de oro, consolidando al país como potencia en esta disciplina. Además, fue bicampeón panamericano en 2017 y 2018, y suma títulos internacionales como el bicampeonato del Red Bull Rey de Cancha.

A lo largo de su carrera ha sido campeón absoluto en singles libre durante 11 años, manteniendo un alto nivel competitivo de manera sostenida. Con más de dos décadas dedicadas al deporte, destaca por su juego agresivo, versátil y una fuerte solidez mental en competencia. En los Juegos Bolivarianos logró la medalla de oro en singles en 2024 y en dobles mixto en 2025. Actualmente, además de competir, impulsa el desarrollo del frontón a través de su Academia AKM, la organización de torneos como Futuros Pro y su trabajo en el Frontón Center, con la mirada puesta en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Martínez, campeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, volvió a demostrar que es el mejor en paleta frontón singles. (FOTO: Andina).

Valeria Garcés

Valeria Luciana Garcés Delgado, nacida en la ciudad del Cusco, de 23 años, es seleccionada nacional del Perú en paleta frontón y pelota vasca, consolidándose como una de las referentes del alto rendimiento en el país.

Actualmente es bicampeona bolivariana Ayacucho 2024 y Lima 2025 y se posiciona entre las cinco mejores del mundo en la modalidad de paleta goma y trinquete, mientras que en paleta frontón ocupa la posición número 1 del ranking nacional, siendo campeona absoluta los años 2024 y 2025 en el acumulado de singles y dobles damas. Con más de 6 años de trayectoria, destaca por su innovación deportiva, consistencia competitiva y deseo de superación.

En 2024 y 2025 logró resultados destacados en la élite nacional, consagrándose campeona absoluta del año en dobles superior y singles superior damas de los torneos nacionales puntuables, además de sumar múltiples podios. En 2026, reafirmó su nivel al coronarse campeona en singles superior damas en Nuevo Chimbote y en Chiclayo.

Su carrera se caracteriza por la disciplina, el alto rendimiento y una sólida formación en gestión deportiva, proyectándose como una de las mayores representantes del frontón peruano a nivel nacional e internacional. Actualmente, mantiene su enfoque en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027, competencias en las que busca consolidar su presencia en la élite internacional.

Valeria Garcés.

Joao Velásquez

Es uno de los principales exponentes del frontón peruano en la actualidad. En 2026 se coronó campeón en los torneos del circuito nacional disputados en Chincha y Chiclayo, resultados que lo han llevado a ubicarse en el primer lugar del ranking nacional en singles libre.

Con más de una década en los primeros puestos del ranking nacional, Velásquez destaca por su potencia, juego agresivo, técnica y velocidad en la cancha. En 2024 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, consolidando su presencia a nivel internacional. Entre sus objetivos se encuentra representar al Perú en los Juegos de Santa Fe 2026 y en los Juegos Panamericanos 2027, donde busca seguir posicionando al país como protagonista en esta disciplina.

Joao Velásquez.

Andre Bellido

Andre Bellido Chávez, de 23 años, es seleccionado nacional del Perú en paleta frontón y pelota vasca, consolidándose como uno de los referentes del alto rendimiento en el país. Actualmente es campeón bolivariano y se posiciona entre los cinco mejores del mundo en la modalidad de paleta goma, mientras que en paleta frontón ocupa el tercer lugar del ranking nacional acumulado en singles y dobles.

Con más de 14 años de trayectoria, destaca por su innovación deportiva, consistencia competitiva, deseo de superación y madurez deportiva. En 2025 logró resultados destacados en la élite nacional, consagrándose campeón en dobles superior y finalista en singles superior en el TCN 750 del 2.º Abierto Nacional, además de sumar múltiples podios.

En 2026, reafirmó su nivel al coronarse campeón en singles superior en Nuevo Chimbote y en dobles superior en Chiclayo. Su carrera combina disciplina, alto rendimiento y formación académica en Administración y Finanzas, proyectándose como uno de los principales representantes del frontón peruano a nivel nacional e internacional.

Andre Bellido.

Valentino Salinas

Valentino Salinas, de 13 años, es uno de los jóvenes talentos más destacados de la paleta frontón. Es el representante más joven de La Alameda & Hacienda Club y forma parte del team Saquefort Perú. Sobresale en el circuito juvenil por su técnica, potencia, tranquilidad en la cancha y capacidad para competir en categorías superiores. En 2024 hizo historia al convertirse en el campeón nacional más joven del Perú, cuando se encontraba en la categoría Sub12.

Su proyección se consolidó en 2025, cuando con solo 12 años disputó finales en Sub14 y Sub16 enfrentando a jugadores mayores. En 2026, se coronó campeón nacional Sub14 en el Torneo TCN300 Ilo, resultado que lo posiciona como parte de una nueva generación que impulsa el crecimiento de este deporte peruano.

Valentino Salinas se coronó campeón nacional Sub 14 de Paleta Frontón.

¿Cómo se juega la paleta frontón?

El objetivo del juego es golpear la pelota contra una pared con una paleta, evitando que el rival logre devolverla antes del segundo rebote. Los partidos pueden disputarse al mejor de tres sets, dependiendo de la categoría. La disciplina exige velocidad, precisión, resistencia física y una alta capacidad estratégica, características que la han convertido en uno de los deportes más dinámicos del país.

Un deporte con historia y futuro

La expansión de los torneos nacionales, el crecimiento de la participación juvenil y los resultados obtenidos en competencias internacionales muestran que la paleta frontón atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia. Con campeones consolidados y nuevas generaciones abriéndose camino, el único deporte nacido en el Perú continúa construyendo su futuro dentro y fuera de las canchas, con el desafío de ganar mayor visibilidad y seguir posicionándose como una de las disciplinas más representativas del deporte nacional.