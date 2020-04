Paloma Schmidt, clasificada a Tokio 2020: “Siento que la cuarentena por el coronavirus me ha quitado días de vida”

Mientras cumple el confinamiento obligatorio en Italia, Paloma Schmidt no pierde el rumbo y sigue entrenando –de la manera que puede– pensando en los Juegos Olímpicos del próximo año. Pasando la penuria de tener el mar tan cerca y no poder ingresar, la velerista peruana de 32 años atiende al teléfono y habla de todo: el presente del país europeo, los constantes cambios, lo que hace durante la cuarentena y cómo piensa encarar los Juegos Olímpicos.

Mientras que espera que se levante la cuarentena, Paloma se entretiene con un huerto que ha construido en Italia

“Vine el 02 de febrero para hacer base y luego partir a los distintos campeonatos. Regresaba el 27 de mayo por dos semanas a Perú y luego partía para Japón. Sin embargo, todo cambió a raíz del coronavirus. Nosotros salimos hacia el Mundial y cuando volvimos pasamos por Milán, ahí ya se sentía el pánico. Las puertas se empujaban con el codo, nadie se acercaba”, explicó la velerista.

¿Qué sucedió en los primeros días por allá?

Nosotros teníamos que salir el 16 de febrero a Mallorca para el Trofeo Princesa Sofía. Es un campeonato muy grande, se toma como base de invierno. Pese a los rumores, el campeonato mantenía la postura que se iba a realizar. El Gobierno avalaba dicha postura. En lugar de irnos el 16, adelantamos y fuimos un tiempo antes para salir de Italia. Pensamos que en el peor de los casos nos íbamos a quedar en España entrenando. Viajamos y el mismo día que llegamos a Mallorca se cancela el campeonato. Eso ha sido 17 o 18 de marzo, luego volvimos a Italia y sentimos que todo había cambiado. Si bien por donde estamos (Región de la Liguria) no hay muchos infectados, se siente la paralización y más aun con la cuarentena.

Con la cuarentena encima, hubo que replantear modelos de convivencia, ¿cómo lo encaraste?

Las primeras dos semanas era una experiencia nueva y la vivía así. Felizmente tengo un jardin amplio, hemos hecho un pequeño huerto, nos mantenemos distraídos en ese sentido. Sin embargo, por más que tengas tantas actividades, estar encerrado te llega a molestar. Estar tan cerca del agua y no poder entrenar me frustra. Ahora tienes que pensar si todo lo que tocaste está limpio o no. No sé si exista la vida normal de antes. Nos deja cosas para aprender. En estos días, solo he salido cuatro veces para comprar, nada más.

Y en el tema de los presupuestos aprobados por la Federación y el IPD, ¿te has visto perjudicada?

El apoyo para los clasificados sigue. El apoyo mensual y todo lo necesario para prepararnos para los Juegos Olímpicos continúa, es un alivio increíble. Al comienzo me daba vergüenza preguntar por eso porque lo consideraba desatinado; sin embargo, alguien de comunicaciones del IPD me indicó que todo seguía normal. No obstante, mientras que no haya competencias, ese presupuesto no se puede usar. En nuestra disciplina, se paga por día, los entrenadores cobran como independientes, si trabajan x días, se paga eso; ellos sí han sido perjudicados por el coronavirus.

Entrenamiento

¿Cómo manejas el tema mental ante un confinamiento obligatorio en un país ajeno?

Siento que me han quitado días de vida, mantenerme estática por estar obligada a quedarme en casa es algo que no me gusta. Felizmente aquí vivo con mi enamorado, tengo espacio para velar por mi huerto, eso me ha ayudado bastante, me ha mantenido activa y distraída. Los últimos días me he sentido abrumada, con mucha incertidumbre, pero ya pasará.

¿Cómo te enteraste del cambio de fecha para los Juegos Olímpicos?

Los rumores empezaron en el Mundial. Sabíamos que tenían hasta mayo para dar una respuesta. Entre ir y venir, estaba complicado. Los atletas no podían entrenar y tampoco competir, faltaba casi la mitad de los clasificados. No se podían dar los clasificatorios, las marcas y demás por el coronavirus. No era tan fácil, luego de la presión de tantos países consiguieron ceder y cancelar los juegos. No fue sencillo mover la fecha, hubo presión de TV y de las Federaciones internacionales.

Por último, ¿peligra tu plaza en los Juegos Olímpicos?

Los que tenemos la clasificación aun mantenemos el cupo, eso ya se dijo. Seguimos los mismos clasificados, tenemos que prepararnos bastante porque la competencia será dura. Serán unos Juegos Olímpicos increíbles, todos se van a preparar mejor. Las marcas se van a romper porque están dando un año más para todos, va a ser realmente brutal.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

MÁS EN DT...