Perú estará en los ojos del mundo al convertirse en sede del Pan American Heyball Open 2025, que se disputará del 16 al 19 de octubre en las instalaciones del Club Regatas Lima. Nuestro país será el primero en Latinoamérica en albergar un campeonato de billar de nivel mundial.

Este prestigioso certamen reunirá a jugadores de los cinco continentes, incluyendo a los ocho primeros del ranking mundial de Heyball en las categorías masculina y femenina.

Entre las figuras destacadas estará la reconocida jugadora inglesa Kelly Fisher, considerada leyenda del billar, campeona mundial en pool, snooker y billar inglés. Además, es una de las máximas referentes femeninas de este deporte.

¿Qué premios se repartirán?

En total, participarán 128 deportistas —64 varones y 64 damas— que competirán por una bolsa de premios de 116 mil dólares, distribuidos equitativamente: 58 mil dólares para cada rama.

El Perú también dirá presente con una sólida delegación de 12 representantes nacionales, entre ellos Gerson Martínez, Cristopher Tévez, Jesús Crovetto, Edgar Vallenas y Juan Machaca, quienes asumirán el reto de competir ante los mejores del planeta.

Es preciso indicar que, las incidencias de este gran evento podrán ser vistas únicamente por streaming live en www.wpalive.tv

