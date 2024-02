¿Qué motivaciones te llevaron a aceptar dirigir Legado?

Fui convocado por el Premier y su equipo de trabajo, entiendo que por la experiencia que he tenido como gestor deportivo, también como exdeportistas destacado y olímpico. He pasado gran parte de las etapas de la gestión de los Panamericanos y este Legado es producto de los Panamericanos. La motivación es que se me han planteado retos y yo los he planteado y hemos encontrado un punto de encuentro en las convicciones que necesita el deporte peruano por parte del Estado para crecer. Esa es la motivación de decir: “Ok Carlos, intenta que tu vida dirigencial internacional coexista con este encargo que no es poco y es muy demandante”. Tengo bastante ilusión.

¿Llegas como una serie de cambios para impulsar la candidatura de Lima 2027′

No, no lo he sentido de esa manera. He sentido que obedece a que un exdeportista profesional en el sector de la gestión deportiva tenga la oportunidad de poder administrar el Legado y darle un futuro. En torno a unos Juegos hay muchas historias, pero la identidad de Legado ya no solo corresponde a lo que se hizo, sino a lo que se tiene que hacer y ahí está mi principal reto.

Tú has estado del otro lado y seguro te has preguntado en cómo integrar a Legado o cómo desaparecerlo…

Como gestor deportivo siempre he pensado en eso: si permanece, cómo permanece. Si se extingue, cómo se extingue y cuál tendría mayor razón de ser entre una y otra. Toda esta infraestructura tiene un dueño que es el Estado y lo que se busca cautelar, pero va más allá de eso. Lo que se tiene que cautelar es el modelo de gestión y la buena gobernanza para que este sea un modelo referencial para otras infraestructuras deportivas y no me refiero a la edificación, a los metros de pista, va mucho más allá de la implementación de materiales. Va por la propia filosofía de la gestión, del uso y acceso que se le permite a la población, de poder racionalizar y entender qué infraestructura corresponde a qué etapa deportiva en la pirámide del desarrollo deportivo nacional.

Esta infraestructura está pensada en la alta competencia. ¿La idea ahora es exponerla más a la población?

Esta infraestructura está pensada en la alta competencia porque cumple una normativa, expectativa y requerimientos de cada una de las Federaciones internacionales. El gran reto de Legado es hace convivir el deporte base con el alto rendimiento. La demanda del deporte base es mucho mayor por cantidad de usuarios y de la alta competencia es más pequeña porque es una élite. Pero hay otro razonamiento lógico, que al Perú no le sobra infraestructura deportiva, le falta para el desarrollo y consolidación del deporte base y le falta para la alta competencia. La infraestructura deportiva ha sido pensada para la alta competencia y el deportista de alta competencia hace de esto su estilo de vida. Mientras que la población no vive de esto, lo aprovecha por coyuntura. Entonces ahí es donde dices: a quién favoreces, si a la gran mayoría o a la alta competencia. El reto es buscar el equilibrio para cautelar el buen entrenamiento de las selecciones nacionales y que también se permita el acceso a la población que quiere hacer deporte.

La visión de Legado es que no solo tenga una visión deportiva cuando pasó a PCM. ¿Cómo hacer que Legado siga priorizando el deporte?

Creo que es un mensaje claro haber designado a un deportista como yo, creo que, con independencia a los títulos profesionales y a las carreras universitarias, ha pesado que me maneje en el entorno deportivo y mi labor sea del deporte. Pienso que ahí hay una señal bastante clara. Después porque la infraestructura que se maneja es toda deportiva y porque la proyección que se quiere dar, la que se le necesita dar, es llegar a ser el ente rector de la infraestructura deportiva nacional.

¿Qué quiere decir eso, qué Legado va a administrar un complejo en La Libertad o un Centro de Alto Rendimiento en Piura?

Va más allá de eso. Creo en la independencia funcional de la gestión deportiva. Existe una Política Nacional, una Ley del Deporte y dentro de esa política hay diversos actores como gobiernos locales y regionales, universidades, colegios, federaciones, clubes, etc. Lo que se busca es el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura deportiva que ya existe y las que se vayan a construir calcen y estén dentro en un manual técnico y un catálogo de infraestructura deportiva que se pueda regentar el propio Legado. Quiero decir que nunca más en el Perú se construirá y se use fondos públicos, para construcción de infraestructura deportiva que no tenga un plan de desarrollo sostenible a largo plazo y que no corresponda al uso que se le quiere dar. No puede venir una autoridad edil a decir: yo quiero desarrollar una loza deportiva para tener campeones de baloncesto y vóley en determinada región donde se sabe que el biotipo de los ciudadanos de esa región no cumple con la talla requerida para llegar a ser lo que se busca. Si tú me estás hablando de que quieres para la alta competencia tienes que construir en base a la realidad de tu región, de tu territorio. Se levanta una data y se determina qué es una infraestructura para la alta competencia, para la masificación, para la base.

Con esto el Gobierno busca protegerse para que los regionales o locales no lo sorprendan con obras que no tienen un fin concreto

No sé si llamarlo proyección, diría que lo que han entendido y se han comprometido es en cautelar la infraestructura deportiva que ya existe y la que se va a construir. No existe un catálogo del deporte nacional, no sabemos cuánta infraestructura deportiva existe, cuáles corresponden a la alta competencia, a la base. Cuán implementadas están, qué disciplinas deportivas desarrollan, cuántas personas acceden, cuánto dinero se ha ejecutado en lozas que terminan siendo lugares de apuestas o alcoholización por el mero hecho de que se construya una loza. Esa infraestructura deportiva nace de una voluntad de manera primigenia en el sentido de que una autoridad quiere construir una loza deportiva, pero por el desconocimiento nacional en materia deportiva no saben enfocarlo.

¿A ese nivel va a llegar Legado, hasta los gobiernos de decirle cómo hacerlo?

Más que decirle, de poner a su disposición herramientas de la gestión de la infraestructura deportiva. Esta es una primera visión y esta es lo que estoy tratando de decir. Es hacia donde deberíamos orientar para darle futuro a esto.

Pero eso es trabajo del IPD ¿Se le está relegando?

No, al contrario. creo que queda fortalecido. Quizás no tienen todas las herramientas que si pueda tener Legado, pero lo que el IPD necesita es que haya más acceso y más posibilidades de generar más entrenamiento en deporte. Seríamos un aliado porque si somos capaces de impulsar una infraestructura de calidad pertinente y que corresponda a lo que se quiere desarrollar, el IPD va a recibir con mayor eficiencia el número de usuarios y le va a dar una real proyección al sistema deportivo nacional. El deporte viene siendo un producto de la casualidad. En mi propio caso, no inicié en una escuela ni en un programa del IPD, yo inicié porque me gustaban las películas de acción, no por una política pública.





La primera idea que viene a la mente como ente rector es pensar que Legado va a administrar hasta el Estadio Nacional

Es la autonomía del IPD. El Nacional es suyo, pero si va a construir otra obra y utilizar recursos públicos, recógelo de un catálogo donde hemos hecho un análisis exhaustivo para poder poner: catálogo de masificación, catálogo de consolidación, catálogo de alta competencia. Y por regiones, para que no se haga un elefante blanco porque eso aleja de la realidad a la población y desvirtúa el acceso al deporte porque es irreal. Pasa por diferenciar y que las autoridades sepan que si quieren desarrollar sedes para enero-febrero, no vas a hacer un gasto público enorme, cuando puedes tener infraestructura deportiva de calidad con otras características.

Las quejas pasan por casos como el Gran Chimú, el Elías Aguirre, entre otros casos de sedes del IPD

Sería bonito e interesante, aunque un gran reto poder iniciar y denunciar algún tipo de vicio en la cautela de la infraestructura. Entiendo y que quede claro que no queremos competir con nadie. La idea es propositiva, que los fondos públicos a nivel de expedientes a la hora de elaborar si o si tengan que ser recogidos del catálogo previamente aprobado. No queremos ser un trámite burocrático, queremos que la infraestructura corresponda y sea coherente a lo que se quiere desarrollar en el lugar.

1) LEGADO VIDENA- VILLA DEPORTIVA NACIONAL (VIDENA) (Distrito de San Luis) - FOTO • Polideportivo 01 • Polideportivo 02 • Polideportivo 03 • CAR-Voley • Centro Biomédico • Centro Acuático • Velódromo • Estado Atletico • Bolera • Softbol

2) LEGADO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES – VILLA MARIA DEL TRIUNFO (Distrito de Villa María del Triunfo) • Centro Acuático • Estadio de Béisbol • Estado de Sóftbol (2 Campos) • Estado de Hockey (2 Campos) • Estadio de Rugby (2 Campos) • Pelota vasca • Paleta frontón • Canchas de tenis • Estadio atlético

3) LEGADO VILLA EL SALVADOR- POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR (Distrito Villa El Salvador) • Coliseo • Hangar

4) LEGADO COSTA VERDE- COMPLEJO PANAMERICANO COSTA VERDE (Distrito San M}igual) • Skatepark para las modalidades de street y bowl, } • Patinódromo y pista de BMX y freestyle y • Cinco canchas de vóley playa y handball playa

5) CAR LEGADO PUNTA ROCAS (Distrito Punta Negra) • Albergue • Piscina • Comedor • Gimnasio

¿Y Legado tendrá capacidad de gasto?

La experiencia se tiene y podríamos hacer alianzas, convenios con otras entidades gubernamentales para nosotros ser el ejecutor con el presupuesto de ellos. Si hay planes del propio gobierno central de ejecutar infraestructura deportiva, podría hacerla Legado.

Pero está la sensación de que, entre el recelo del sistema deportiva, se veía a Legado de que solo cuida las sedes

Pasa por articular, por generar vínculos con los demás actores del sistema deportivo nacional y eso pasa por las manos de los gestores. Por eso soy enfático en decir que no compito, sé que es difícil, pero a mi me gusta relacionarme. No niego que yo mismo me he sentido ajeno a Legado en algún momento y esos son los hitos que queremos romper. Eso es justamente lo que me ha pedido el gobierno, ser articulador y puertas abiertas para todos. Estamos buscando poder organizar unos Juegos Deportivos Nacionales de buena calidad para sostener el crecimiento deportivo.

¿El Carlos Zegarra que no era director de Legado hubiera preferido que estas ideas recaigan en el IPD?

El Carlos Zegarra olímpico hubiera preferido que se haga antes. Esperaba que estas ideas y respuestas hubieran sido antes. No sé si por el IPD, por el Ministerio de Educación o MTC, pero antes. Por eso lo transparento. Yo no espero llegar y decir: esta es mi idea. Yo quiero ver hacia donde vamos. Hay una realidad nacional que nos muestra una deficiencia de la infraestructura deportiva nacional, pero puedo decir que el gobierno lo ha visto.

¿Ser ente rector lo coloca en el sistema deportivo nacional, pero a la cabeza de todo?

Lo que queremos es que el Legado ya como parte del sistema deportivo nacional, no esté para quitar el funcionamiento a nadie, al contrario, es decir que hay un entre que va a garantizar el sistema deportivo. Tienen que vernos como un aliado, como una idea propositiva más que impositiva.

Viendo la candidatura Lima 2027… los Panamericanos significan gasto público pero sin desarrollar infraestructura, algo que no va de lo que piensa Legado.

No se va a desarrollar infraestructura porque ya existe, pero los Juego 2027 le darían una continuidad a los programas anexos al propio desarrollo de los Juegos. El Estado a través del IPD tiene que desarrollar un plan sostenido que, so pretexto, en el marco de los Juegos, ya con un modelo y gran exposición, genere igual o más presupuesto para el acceso al deporte de base.

Es lo que se piensa, que la única forma que el Estado vea el deporte es con evento como Lima 2027. ¿Por qué no apostar por el deporte sin necesidad de tener una excusa de unos Panamericanos?

Te voy a decir algo que no quisiera que suene a ‘peace and love’, pero es la realidad. El deporte tiene como mayor capacidad la de hacer unir a una nación y pienso que si no existe un objetivo tan grande liderado por la propia expectativa social, una sociedad que demande deporte de cara a los Juegos, difícilmente todos los sectores y el Estado como conjunto pueda decir que se pone la camiseta del deporte.

Me comentaban que con lo que se gasta en la organización de Lima 2027 se pueden hacer cuatro villas deportivas… en vez de gastar en pasajes y hoteles, no es mejor invertir en el deporte de por sí

Pasa y tienes razón. Los deportistas queremos los Juegos porque los queremos, porque es nuestro estilo de vida. Lo ideal para el Estado es no ver a los Juegos como el fin, sino como parte de la estrategia y el mensaje debería girar en torno a que el Estado ya está diciendo que no solo se habla de Lima 2027, sino de la infraestructura deportiva nacional. Una infraestructura sin gestores deportivos, sin población que participe, sin agentes capacitados, sin ejecución presupuestal, sin federaciones que trabajen la masificación no sería nada, sería un elefante blanco. Pienso que cuando hablamos de infraestructura deportiva estamos hablando de un componente que forma parte de la estrategia que se está armando so pretexto de… En deporte no ha habido una política deportiva que se mantenga. Cuando nos hemos juntado los actores en una misma mesa y todos poder darle color al sistema deportivo.

Pero por qué no se juntan todos los gestores y en vez de pedir unos Juegos, piden que se apueste por el deporte en sí. ¿Es tan difícil que se junten todos para buscar algo así?

No pienso que sea difícil. He recibido tantos mensajes de expresidentes del IPD, de gestores deportivos, municipalidades, gobiernos regionales, de presidentes de federación, del COP. Estoy bien tentando a juntarlos sin querer quitarles el rol a otros. Decirles por qué no nos sentamos a hablar, pongámonos de acuerdo. Eso lo he comentado en la PCM y he tenido todo el apoyo en hacerlo.

Los deportistas quieren los juegos si o sí. ¿Sientes que una medalla justifica todo lo que se pueda hacer?

Sí, creo mucho en la transformación social a través del deporte. Creo que el Perú y América Latina tienen una brecha social. Y si creo que el poder de las medallas atrae la conformación social de las personas. En un país ya no se puede hablar de que el deporte es bueno por el deporte mismo. Si yo tenía 11 años cuando fumé mi primer cigarro y 12 en mi primera borrachera, a los 12-13 que empecé en el deporte, el poder de la medalla me llevó a competir y dejar el cigarro, la borrachera. La verdadera importancia en la organización de unos Juegos Deportivos es que más peruanos puedan competir.

Pero invierte el estado y ganan los privados…

Hay que verlo desde varios puntos de vista. Para poder centrarnos te diría que para el Estado ¿cuál debería ser el retorno inmediato, el económico o el social? El social a largo plazo cuánto dinero le va a ahorrar al Estado versus la inversión en unos Juegos Panamericanos. De cuántas cosas nos hemos salvado, de cuántas cosas los deportistas se han motivado. Van a construir a través del deporte y ese poder de transformación no está en la métrica o no está bien comunicado.

¿Hubo un balance al respecto desde Legado sobre Lima 2019?

No se ha visto esos documentos de ingresos a los privados, a las empresas anexas a la logística, pero la mirada de la propia ejecución de un plan deportivo carece del factor social. Es una autocrítica, que estamos construyendo modelos deportivos en base a pensar en retornos de dinero y no en base de pensar en evitar gasto público en el futuro en problemas anexos que se pueden evitar a través del deporte. Le cambias la vida a las personas. Dónde se ha puesto en valor el cambio de vida de las personas, no se ha puesto en ningún lugar, no lo ves en informes, en noticieros, no se ha visibilizado mucho. Donde está la experiencia de vida de aquella persona que cambió para bien y no hablo de lo económico, sino de los cambios a través de unos Juegos. Quieres uno, lo tienes delante.

¿Siente que tu designación debe ir de la mano con cambios en otras instituciones?

No lo sé. Pienso que lo que es necesario es que el deporte cambie, que siga mejorando, que la política pública tiene que concentrarse y ponerse de acuerdo para que todos los actores sumen. No me atrevería a señalar a una institución. No existen políticas públicas, es culpa del sistema no necesariamente de las personas. Lo que tiene que cambiar es el sistema.

¿Carlos Neuhaus fue prácticamente la imagen de Lima 2019, lo convocarán para la campaña Lima 2027?

Pienso que se tiene que convocar a todas las personas que han participado en el proceso de Lima 2019 y Carlos es uno de ellos. Existen grandes protagonistas que son los voluntarios, los deportistas, las federaciones. Lima 2019 tuvo muchos protagonistas y Neuhaus ha sido uno de ellos. Todas las personas que hayan participado en el proceso, todos los que podamos aportar tienen las puertas abiertas y tienen el deber de poner el hombro a favor del deporte peruano.

