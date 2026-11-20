Los Juegos Panamericanos Lima 2027 no solo representarán una nueva oportunidad para que los deportistas del continente compitan por medallas, sino también una importante puerta de acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Panam Sports informó que 28 disciplinas deportivas tendrán algún mecanismo de clasificación olímpica durante la competencia que se desarrollará en la capital peruana.
Los Juegos Panamericanos Lima 2027 no solo representarán una nueva oportunidad para que los deportistas del continente compitan por medallas, sino también una importante puerta de acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Panam Sports informó que 28 disciplinas deportivas tendrán algún mecanismo de clasificación olímpica durante la competencia que se desarrollará en la capital peruana.
De acuerdo con el sistema de clasificación anunciado por la entidad que agrupa a los Comités Olímpicos de América, 19 disciplinas otorgarán cupos directos a los Juegos Olímpicos, mientras que las otras nueve permitirán sumar puntos o conseguir marcas mínimas para acercarse a la clasificación.
La vigésima edición de los Juegos Panamericanos se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y reunirá a representantes de 41 países.
¿Qué deportes otorgarán cupos directos a Los Ángeles 2028?
Los atletas que compitan en 19 disciplinas tendrán la posibilidad de conseguir directamente su clasificación a los Juegos Olímpicos LA2028 a través de los Panamericanos de Lima.
Según el comunicado de Panam Sports, las disciplinas que entregarán plazas olímpicas directas son:
- Clavados.
- Polo acuático.
- Balonmano.
- Escalada deportiva.
- Ecuestre.
- Gimnasia en trampolín.
- Hockey.
- Pentatlón moderno.
- Triatlón.
- Tiro deportivo.
- Squash.
- Tiro con arco.
- Tenis.
- Tenis de mesa.
- Remo coastal.
- Surf.
- Vela.
Cabe mencionar que el comunicado agrupa clavados y polo acuático como disciplinas acuáticas, por lo que el listado contempla las modalidades mencionadas dentro de las 19 disciplinas anunciadas.
¿Qué deportes sumarán puntos para clasificar a LA2028?
Además de las plazas directas, otros deportes tendrán en Lima 2027 una oportunidad importante para acercarse a los Juegos Olímpicos mediante el sistema de puntuación o el cumplimiento de marcas mínimas.
Las nueve disciplinas que utilizarán esta vía son:
- Natación.
- Atletismo.
- Bádminton.
- Ciclismo.
- Taekwondo.
Estos resultados contribuirán al proceso de clasificación olímpica de los deportistas, aunque no representarán necesariamente un boleto directo a Los Ángeles 2028.
Lima 2027 recibirá a 7.000 deportistas de 41 países
La capital peruana se prepara para recibir a aproximadamente 7.000 deportistas de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas durante los Juegos Panamericanos.
La competencia se desarrollará entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2027, en una nueva edición que tendrá especial importancia por su conexión con el calendario olímpico.
Con esta organización, Lima volverá a posicionarse como uno de los principales escenarios deportivos del continente. Además, se convertirá en la tercera ciudad en albergar dos veces los Juegos Panamericanos.
Anteriormente, Ciudad de México fue sede en 1955 y 1975, mientras que Winnipeg, en Canadá, recibió la competencia en 1967 y 1999.
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