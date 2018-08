Paola Mautino: "Mi sueño es ir a Tokio 2020" | ENTREVISTA

Por: Marco Quilca



Paola Mautino lleva el deporte en la sangre. Su padre, Giorgio, atleta destacado en los años 80, solía llevarla a los campos de La Videna desde muy pequeña. Ir a ver entrenar a su papá, un par de veces a la semana, se convirtió en la excusa perfecta para seguir sus pasos. Ella se inició en el atletismo gracias a él y en señal de agradecimiento le dedicó el récord nacional de los 100 metros planos, un logro que disfrutaron ambos.

Se vienen los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿Qué expectativas te genera?

Más allá de las expectativas, creo que me genera preocupación. Mucha gente no sabe que los Juegos Panamericanos se realizarán en nuestra capital. Incluso, creen que es una competencia más. En realidad es el segundo evento deportivo más grande del mundo donde vienen las mejores atletas.

¿Por qué crees que la gente desconoce de eso?

Porque no se está difundiendo como se debe. La organización, la prensa y el propio Estado deben darle más protagonismo a los Juegos Panamericanos. Ese torneo va a servir para tener una cultura deportiva en nuestro país. No todo es fútbol o vóley.

¿Cómo llegará la delegación peruana a los Panamericanos?

Hemos avanzado mucho. En los Juegos Odesur ganamos el doble de medallas que la última edición. Eso quiere decir que estamos bien y vamos a competir.

En el 2015 participaste en los Juegos Panamericanos en Canadá, ahora lo harás en tu país. ¿Qué significa eso para ti?

Es muy emocionante. No es lo mismo competir afuera, que hacerlo aquí, en casa. Me motivo mucho y esperamos tener todo el apoyo de la gente. Será muy especial.

¿Cómo te estás preparando?

De la mejor manera. En una semana comienza el Campeonato Iberoamericano de Atletismo y con eso cierro los torneos oficiales este año. El próximo año participaré en el Sudamericano de Mayores y buscaré certámenes preparatorios en Estados Unidos y Europa. Mi idea es competir contra rivales más fuertes.

¿Cuáles son tus objetivos en los Juegos Panamericanos?

Quiero estar en la final peleando las tres medallas. Cualquiera de las tres sería un logro increíble para mí porque no es fácil teniendo en cuenta en nivel.

¿Otras metas?

Mi gran sueño es ir a Tokio. Si lo logro, podría dar por bien servido mi carrera como atleta.

¿Qué significó para ti romper el récord nacional de los 100 metros planos?

Era el sueño que compartíamos con mi papá y el primer objetivo que me puse cuando me inicié en el atletismo de manera profesional. Cuando lo logré no lo podía creer, solo quería estar con él y celebrarlo.

Tienes el récord nacional de los 100 metros planos, pero tu especialidad es el salto largo. ¿Por qué?

Yo corría hasta los 21 años. Luego empecé en el salto largo y empecé a destacar más. Entonces, opté por lo segundo porque creo que me va mejor.

Entre correr y saltar, ¿Con qué prueba te quedas?

Con el salto largo. Las medallas más importantes que tengo fueron en esa prueba.

Actualmente, ¿Cómo está el deporte en el Perú?

En estos últimos ocho años hemos avanzado, pero, claro, nos falta muchísimo más por delante. Tenemos el apoyo del Estado, pero no de las empresas privadas. En otros países, las empresas invierten mucho en las deportistas.

¿Cómo es la vida de un deportista en el Perú?

Sacrificada. Como no te dije, no hay muchos ingresos por parte de las empresas. Por ello, es difícil dedicarte al cien por ciento al deporte. Hay muchos chicos que son buenos en juveniles, pero luego entran a la Universidad y se pierde todo.

¿En otros países es igual?

No. Por ejemplo: en otros países puedes estudiar y ser deportista. Tienes el apoyo del Estado y de las empresas privadas. Aquí no, aquí tienes que luchar contra la Universidad. Yo he terminado mi carrera en ocho años porque aplazaba cursos por competir en torneos internacionales.

¿Qué faltaría para seguir mejorando?

Un plan de Gobierno para que todos conozcan que en el Perú no solo se practica fútbol o vóley. Que empiecen los torneos escolares de deportes como el atletismo, bádminton o básquet. Con el deporte el país puede cambiar. Hay muchas sociedades que han mejorado gracias a ello.