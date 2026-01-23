VER Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea en el T-Mobile de Las Vegas por el campeonato interino del peso ligero de la UFC. ¿A qué hora pelean? El juego se disputa hoy, sábado 24 de enero de 2025, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 9:00 PM de USA. ¿Dónde ver? Paramoun+ transmite la pelea en Sudamérica y en México; en España vía Max. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

