VER Alexander Volkanovski vs Diego Lopes EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea en el Qudos Bank Arena de Australia por el título de peso pluma de la UFC. ¿A qué hora pelean? El juego se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2025, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 9:00 PM de USA. ¿Dónde ver? Paramount+ transmite la pelea en Sudamérica y en México; en España vía Max. No recomendamos ver partidos por internet en páginas pirata.

